El Granada CF busca consolidarse como equipo con opciones de ascenso, ante un rival casi descendido

La convocatoria del Granada para el partido que disputa este viernes (20,30 h.) en Tenerife no presenta grandes novedades. Son baja para este partido Luca Zidane, Brau, Reinier y Józwiak, por lesión, y Hongla, que según manifestó Fran Escribá, no ha tenido suficiente tiempo para entrenar esta semana con la plantilla, debido a sus compromisos con la selección de Camerún.

convocatoria

Esta es la lista de convocados:

Porteros: Marc Martínez, Mariño y Bohdan (guardameta ucraniano de 21 años, procednete del Recreativo a donde llegó desde el Torrense de la Segunda División portuguesa).

Defensas: Rubén, Miguel Rubio, Insua, Ricard, Carlos Neva, Manu Lama, Williams y Óscar.

Centrocampistas: Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Triguieros y Juanma (medio centro del Recreativo).

Delanteros: Lucas Boyé, Weissman, Stoichkov, Tsitaishvili, Borja, Rebbach, Rodelas y Siren Diao.

alineación del granada

Por tanto, la alineación más probable, partiendo de que el equipo vuelva a actuar con tres centrocampistas, es la que venimos anunciando desde hace unos días: Mariño; Rubén, Manu Lama, Williams, Carlos Neva,Trigueros, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz; Rebbach, Stoichkov y Lucas Boyé.

tenerife

En Tenerife se habla fundamentalmente de asuntos extradeportivos. La inestabilidad institucional se ha convertido en un grave problema durante esta temporada para el equipo canario, que desde la llegada de Cervera al banquillo, ha mejorado su juego, pero no lo suficiente como para ser optimistas de cara a la salvación de la categoría. El once más probable estaría integrado por Edgar Badía; César, Landázuri, Sergio González, Mellot; Bodiger, Aítor Sanz, Diarrá; Luis Cruz, Waldo Rubio y Enric Gallego. En este once figura dos exjugadores del Granada, Edgar Badía y Bodiger