Da media victoria al Oviedo y se encara con su entrenador: "Eh tú, ponme en el banquillo"

El extremo Haissem Hassan, descontento con su suplencia, se dirigió a Paunovic tras asistir en el gol del Oviedo y le gritó en varias ocasiones "ponme en el banquillo".

EFE

Alex Salguero

Publicado el

1 min lectura

El Real Oviedo ha ganado este sábado por 1-0 a la Real Sociedad con un gol de Leander Dendoncker, que ha dado a los ovetenses su primer triunfo tras su regreso a Primera División después de 24 años.

Haissem Hassan fabricó el único tanto de los locales con una galopada por la banda derecha hasta llegar casi a la línea de fondo y meter un centro que a un palmo del suelo remató con su pie izquierdo Dendoncker, alojando el balón casi en la escuadra.

EFE

Preguntado por la importancia en la victoria de Hassan, que volvió a ser suplente pero salió y dio la asistencia en el gol, Paunovic comentó que el extremo francés "ha hecho lo que tiene que hacer cuando juega" y que, además, "todavía tiene que mejorar en el tema de las ayudas defensivas".

el enfado de Haissem Hassan

Lo cierto es que la suplencia no le sentó nada bien al extremo franco-egipcio, protagonista de una de las imágenes de la jornada. Tras su asistencia en el gol, y mientras sus compañeros celebraban el tanto, fue captado por las cámaras de Movistar + dirigiéndose muy enfadado a su entrenador al que espetó en dos ocasiones:  "Eh tú, ponme en el banquillo, ponme en el banquillo". Nacho Vidal tuvo que dirigirse a su posición para que se calmara.

Captura

En declaraciones a DAZN, Hassan se mostró más tranquilo y dijo respetar las decisiones de su entrenador: "Yo siempre quiero intentar ayudar a mi equipo de la mejor manera posible. Como cualquier jugador quiero ser titular y ser un fijo en el once, pero no soy el que toma las decisiones".

