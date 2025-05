Dos jugadores se perderán el debut de Pacheta como nuevo entrenador del Granada CF en Riazor

Granada - Publicado el 16 may 2025, 16:45 - Actualizado 16 may 2025, 17:17

Pacheta debutará como entrenador del Granada este sábado (16,15 h.) en Riazor. El equipo gallego ya ha conseguido la salvación matemática y, por tanto, no tiene la presión de los rojiblancos que todavía lucha por conseguir disputar fase de ascenso. Reinier y Sotichkov son las única bajas del conjunto rojiblanco para este partido. Si el Granada vence este encuentro frente al Deportivo, puede lograr volver a la sexta plaza, en el caso de que el Almería pierda el domingo en el partido en el que recibe al Racing de Santander, que está jugando por el ascenso directo, puesto que, aunque empatarían a puntos, el gol a verage es favorable al conjunto que ahora entrena Pacheta.

la incógnita del once

El nuevo técnico anuncia que no habrá revolución, pero es imposible adivinar una posible once. Puede estar condicionado por dejar de contar con jugadores que tiene ya contrato con otros clubes para la próxima temporada, pero todo son incógnitas. Acaso pudiera darse la circunstancia de que Weissman tuviera un protagonismo del que hasta ahora no ha dispuesto de manera habitual. Algunos de sus mejores momentos deportivos los ha vivido con este nuevo entrenador. De hecho el técnico, nada más llegar a la Ciudad Deportiva, mantuvo las primeras conversaciones de carácter individual que mantuvo con futbolistas fueron con Hongla y Weissman. Una de las ideas que desea desarrollar Pacheta es que su equipo tenga el balón y que cuando no lo haga, luche por conseguirlo.

deportivo de la coruña

Tampoco está clara la alineación del Deportivo. Los gallegos acumulan numerosas bajas y tiene la duda de Yeremay. En Rizaor, pese a la relativa trascendencia del encuentro, se espera una buena entrada, con unos veinte mil espectadores y un ambiente amable, puesto que se celebra el Día de las Peñas, una de las cuales lleva el nombre de su actual entrenador: Óscar Ginsanz. Aunque no descartaron la opción del ascenso, esta temporada la mayoría de los aficionados gallegos se da por satisfechos con mantener la categoría.