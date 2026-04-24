Este domingo el Granada CF luchará por lograr la permanencia, que todavía no es matemática, y su rival por ascender
La U. D. Almería destaca por su capacidad atacante
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Este domingo (16,15 h.) el Granada juega en el Nuevo Los Cármenes frente al Almería. El equipo de Pacheta todavía no tiene la clasificación matemática para la salvación de la categoría y Alex Sola podría tener ya un contrato para jugar en el Almería la próxima temporada, aunque esto puede tener un valor relativo dada la profesionalidad del futbolista. El Granada llega a este encuentro con una aparente relajación en su juego, ante una eventual permanencia virtual.
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El Granada tendrá para este partido las bajas de Manu Lama, lesionado, y de Jorge Pascual, sancionado. El once inicial plantea la duda de si jugará Alex Sola. Es difícil definir una alineación titular. Esta podría ser la alineación inicial: Luca Zidane; Óscar, Bambo, Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Izán González, Alemañ; Pablo Sáenz, Gonzalo Petit y Arnaiz. También pueden ser titulares jugadores como Alex Sola o Sergio Ruiz.
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En el Almería es baja segura Chirino, por sanción. Son duda Melamed y Baba. El once más probable estaría compuesto por Andrés Fernández; Marcos Luna, Rodrigo Bonini, Alex Centelles; Dion Lopy, Dzodic, Arribas; Baptistao, Embarba y Miguel de la Fuente. Su máximo goleador, Arribas, y su guardameta, Andrés Fernández, fue jugador del Granada. El punto más fuerte de este equipo es su ataque.