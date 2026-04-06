Castellón - Granada: ganar para soñar, puntuar para vivir

El Castellón, tras romper ante el Almería una racha de seis partidos sin ganar, afronta el encuentro ante el Granada, situado en mitad de la tabla, con la intención de sumar la segunda victoria consecutiva en apenas cuatro días, que le permita recortar la distancia con los puestos de ascenso directo.

Los albinegros, que tienen 54 puntos, ocupan la sexta posición, a seis puntos del Deportivo, que tiene un partido más, y aspiran a cerrar la jornada en puestos de privilegio, en el segundo partido consecutivo en el estadio SKyFi Castalia.

Pablo Hernández tiene la ausencia de Brian Cipenga, después de que la Federación de RD Congo no haya liberado al futbolista para celebrar la clasificación para el Mundial, en la que será la cuarta jornada que se pierda en las últimas semanas.

Sí que recupera a Awer Mabil, que ya ha entrenado dos días con el equipo tras jugar con Australia, mientras que son baja Douglas Aurélio y Agustín Sienra por lesión. Lucas Alcázar, que era duda por un golpe en la rodilla que le hizo ser sustituido antes del descanso del partido del jueves ante el Almería, estará a disposición del técnico, así como Martín Tincho 'Conde' que fue expulsado pero cumplirá sanción en la próxima jornada.

Con ello, el equipo orellut contará con Alberto Jiménez y Fabrizio Brignani como líderes de la defensa, Diego Barri y Beñat Gerenabarrena que regresa tras sanción, estarán en el centro del campo, junto con Ronaldo Pompeu que podría tener continuidad tras su buena actuación ante el Almería. En la parcela ofensiva, Pablo Santiago, Álex Calatrava y Ousmane Camara llevarán el peso del juego castellonense.

El Granada visita al Castellón con el objetivo de conseguir un buen resultado que le permita dar otro paso hacia la permanencia, que tiene encarrilada pero aún no materializada.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ se ha olvidado de cualquier mínima opción de pelear por la sexta plaza al perder el pasado jueves por 2-0 en el feudo de Las Palmas en un partido en el que mereció más pero falló en las áreas.

El objetivo de los rojiblancos de aquí a final de temporada se centra en concretar cuanto antes la salvación y en vivir un tranquilo cierre de curso, algo para lo que necesita sumar un buen resultado en Castellón antes del decisivo partido de la siguiente jornada en casa ante la Cultural Leonesa.

Pacheta tiene para el encuentro ante el Castellón la única baja del lateral Pau Casadesús, que acumula varias semanas ausente por lesión, aunque introducirá cambios en su once inicial en relación al anterior choque.

Se espera la vuelta a la titularidad del meta Luca Zidane, del lateral francés Baila Diallo y también de centrocampistas habituales que fueron suplentes en Las Palmas como Izan González y Pedro Alemañ.

La gran duda radica en si el técnico volverá a apostar por un esquema con tres defensas y dos carrileros, como ante los amarillos, o recuperará su habitual dibujo con defensa de cuatro jugadores.

- Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez, Brignani; Barri, Gerenabarrena, Ronaldo, Pablo Santiago, Calatrava y Camara.

Granada: Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Izan, Alemañ, Trigueros; Álex Sola, José Arnaiz y Petit.

Árbitro: Gorka Etayo (C. Vasco) . VAR: Pablo González.

Hora: 19:00.

Estadio: SkyFi Castalia.