Calificamos a los jugadores del Granada CF uno a uno (6ª Jornada)

Jugadores del Granada en El Plantío

La puntuación máxima es de 3.

titulares

Luca Zidane (1).– Alternó intervenciones de mérito con otras más difíciles de valorar.

Casadesús (2).– Continúa mostrando una sobriedad defensiva que debe valorarse.

Manu Lama (2).– De nuevo fue el más eficiente en defensa.

Óscar (-).– No se adaptó a las circunstancias del partido.

Hormigo (1).– Estuvo discreto.

Rubén Alcaraz (-).– Pudo hacer algo más en el gol que encajó su equipo.

Hongla (-).– Se puede esperar bastante más de un jugador de su categoría.

Alemañ (1).– Fue desapareciendo conforme avanzaba el encuentro, pero tuvo detalles.

Álex Sola (3).– Se lo situó en su posición natural y aumentó su rendimiento, avalado con la autoría del único tanto de su equipo.

Fayé (2).– Continúa su crecimiento en la categoría y dio la asistencia del gol de su equipo.

Jorge Pascual (-).– Su participación no fue la adecuada.

suplentes

Gagnidze (1).– Salió con acierto, pero terminó diluyéndose.

Diallo (-).– En el gol que encajó el Granada, rompió el fuera de juego del rival.

Pablo Sáenz (-).– Durante los minutos que estuvo en el terreno de juego, no mostró nada reseñable.

Wiliams (-).– Tuvo pocos minutos.

clasificación general

Clasificación general:

Manu Lama 6

Rodelas 5

Pablo Sáenz, Casadesús y Fayé 4

Luca Zidane, Álex Sola, Gagnidze y Alemañ 3

Hongla, Wiliams y Arnaiz 2

Óscar, Trigueros, Hormigo, Jorge Pascual y Mario Jiménez 1