El modelo Novaschool: Educación internacional, innovación y trato familiar

El colegio Novaschool Medina Elvira, ubicado a un paso de la capital granadina, se ha consolidado como un centro educativo donde la palabra más repetida es "familia". Así lo define su directora, Patricia Tendero, quien destaca la "unidad" y la "cercanía" como pilares de un proyecto que abarca desde los 3 hasta los 18 años, complementado por una escuela infantil de 0 a 3 en el centro de Granada.

Un modelo basado en la innovación

Novaschool se posiciona como un referente en innovación educativa gracias a un equipo docente en constante actividad. Patricia Tendero subraya que el CEO, Francisco Barrionuevo, y la vice-CEO, Marina Barrionuevo, "también son profesores activos en el aula", lo que permite identificar de primera mano las necesidades del alumnado. "Somos conscientes de que el mundo va muy rápido y somos conscientes de lo que necesita el alumno cada día y se lo damos", afirma la directora.

Este enfoque se traduce en metodologías activas, trabajo colaborativo y una "inclusión diaria". A esto se suma una de las ratios más bajas, lo que, según la profesora María Sierra, "implica conocer a los alumnos con mayor profundidad". Esta educación personalizada permite que cada estudiante avance a su propio ritmo, porque como señala Tendero, "es muy importante saber que todos los ritmos se bailan".

Internacionalización y bilingüismo real

La internacionalización es otro de los ejes del centro, que cuenta con una residencia para acoger a grupos de estudiantes de diferentes países a través de proyectos como Erasmus+. La estancia de alumnos de Italia, Francia o Alemania convierte el día a día en una inmersión lingüística real, donde el inglés funciona como lengua vehicular.

Según la profesora María Sierra, esto logra que "los idiomas pasen de ser una asignatura a ser una herramienta lingüística que se saca del aula". Los alumnos pierden la timidez y usan el inglés para comunicarse de forma natural en pasillos y recreos. Ana, alumna de primero de bachillerato que realizó una estancia en Irlanda, confirma esta visión: "ves de verdad que el inglés es un idioma, que la gente lo emplea y que no es una asignatura más del colegio".

El programa educativo se refuerza con la opción de obtener una doble titulación, la británica y la española. La profesora Raquel Olmo explica que esto otorga a los alumnos "una apertura a la universidad mucho más amplia", pudiendo aplicar tanto a centros españoles como internacionales, y les prepara para "desenvolverse en un mundo globalizado" con valores y pensamiento crítico.

Los propios estudiantes, como José, de tercero de la ESO, y Ana, de primero de Bachillerato, describen el centro como un lugar con un ambiente muy familiar donde se sienten cuidados. Ana destaca la disponibilidad de los profesores, algo que considera "un lujo", mientras que José resalta que, al ser pocos alumnos, "no hay malos rollos".