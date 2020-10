La revelación de María Pombo sobre su trabajo que sorprende a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

La 'influencer' madrileña María Pombo, recientemente escogida como una de las 100 mejores creadoras de contenido en redes sociales por la revista Forbes, ha acudido a divertirse a 'El Hormiguero', donde sorprendió a Pablo Motos con algunos detalles sobre su vida y su trabajo.

María Pombo comenzaba su entrevista muy ilusionada: "Cuando he escuchado 'Hoy viene a divertirse a 'El Hormiguero' María Pombo' casi lloro".

La sorprendente revelación sobre su trabajo

María ya acumula más de 1.600.000 seguidores en Instagram. "Es mucha gente la que hay detrás de todo esto. Somos una media de 16 personas. Esto es una profesión real aunque la gente no se lo crea, todo es muy divertido pero detrás generas empleo. Tengo un manager, un asesor, un fotógrafo, un videógrafo..."

Dándole visibilidad a una profesión cada día más presente entre los jóvenes, María reconoció que no todo es tan bonito como parece a través de la pantalla: "Tienes que generar contenido obligatoriamente, los seguidores esperan eso de ti y a ti también te apetece. Incluso en mis días malos me apoyo en mis seguidores. En los momentos que me he apoyado en ellos, me sentido mejor, es contenido 24 horas, no hay descanso".

Embarazo y Esclerosis Múltiple

La joven madrileña presumió de embarazo con un vestido negro muy ceñido. María explicó como está siendo el periodo de gestación. Embarazada de casi siete meses, su hijo Martín puede ser uno de los primeros niños de 2021, ya que la fecha de parto prevista para la joven está en torno al día de Reyes.

"Estoy de siete meses, tengo un embarazo que no me lo creo ni yo. Obviamente hay cosas, las nauseas matutinas yo las tengo por las noches" confesó la 'influencer', que está casada con el empresario Pablo Castellano. La pareja se prometió en 2018. En 2019 se celebró una de las bodas más comentadas de la década y, actualmente, están esperando su primer hijo, con la intención de seguir ampliando su familia.

Sobre si compartirá o no con sus seguidores un momentos tan íntimo como el parto, María se mostró con las ideas muy claras: "No, eso me lo quedo para mí. No me lo había planteado pero te digo yo que no. Voy a estar tan nerviosa y Pablo también, que en vez de bonito será mejor no verlo".

Aunque la joven está feliz con la etapa que está viviendo, María reconocía que no todo han sido buenas noticias en este año: "En el momento que me dicen que estoy embarazada a los 8 días me dicen que tengo esclerosis múltiple, todo esto encerrada en casa. Fue un momento de altibajos" confesó la influencer haciendo referencia al momento en el que le comunicaron que sufre esclerosis múltiple.

Muy conocedora de la enfermedad debido a su madre, María reconoció que conocer el diagnóstico le hizo sentirme más tranquila ya que ella se había puesto en lo peor: "La esclerosis sé lo que es, sé como se vive, hay muchos avances y se invierte mucho dinero. Estoy en casa, sé lo que hay. Es algo que nunca quieres, es una enfermedad para toda la vida, no te mueres de ella pero te mueres con ella. En ese momento dije 'qué afortunada', no es nada que no conozca".

También te puede interesar: