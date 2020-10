Todas las curiosidades que no sabías de María Pombo: sueldo, planes de futuro, familia...

Tras ocupar la portada de Forbes este mes al ser considerada una de las 100 mejores influencers españolas,María Pombo asistirá por primera vez al plató de 'El Hormiguero'. Asimismo lo ha hecho saber la joven a través de su cuenta oficial de Instagram, donde supera el millón y medio de seguidores.

Desde que comenzó a hacerse eco en 2017, Pombo se ha convertido en una de las jovenes más reconocidas de nuestro país. ya sea por su repercusión en las redes sociales o por las polémicas que genera y por las que también cuenta con multitud de haters.

A pesar de contar su día a día como parte de su profesión, muchas personas desconocen algunos de los detalles que más han marcado la vida de la influencer y otros aspectos que no han llegado a ser comentados en sus redes sociales.

María Pombo (Instagram)

Sus comienzos

María Pombo comenzó a hacerse un nombre en internet en 2011, cuando se creó una cuenta de Twitter. No obstante, fue en 2015, con tan solo 19 años, cuando comenzó compartiendo sus conocimientos sobre moda y su vida privada en un blog llamado 'Look and Fashion'. Fue entonces cuando la joven comenzó a obtener seguidores, ya que sus consejos sobre maquillaje, moda y viajes gustaron mucho a los jovenes que querían seguir un estilo de vida similar al suyo. Es por esto por lo que, dos años después, se creó un canal de YouTube en el que mantenía la misma temática.

Carrera universitaria

La influencer, tras terminar la educación obligatoria y el bachillerato, se decantó por la carrera universitaria de Turismo y Protocolo, consciente de su pasión por los eventos y los viajes. De esta manera, cuando descubrió la repercusión que estaba teniendo en internet, abandonó sus estudios y se comenzó a dedicarse por completo a sus redes sociales.

A pesar de haber dejado a un lado su formación, reconoció en la entrevista para Forbes que le gustaría estudiar un Máster en un futuro. "Es indudable que todos podemos llegar a pasar de moda, así que, si las cosas se relajan en algún momento, me gustaría hacer un máster en Marketing o en Empresariales, para poder fomentar mis empresas y que sigan teniendo éxito en el futuro", afirmó.



Otros trabajos

Dado que es consciente de que su éxito como influencer tiene fecha de caducidad, la joven también cuenta con varios proyectos empresariales. En 2016 creó con sus hermanas Tipi Tent, un startup de moda que terminó fracasando. Sin embargo, en 2019 lanzó su propia marca de ropa, 'Name The Brand', que consiste en una colección de ropa de fiesta. De igual manera, también hace colecciones para otras firmas como Agatha París o Springfield.

Además, de vez en cuando, también ejerce como modelo y es imagen de reconocidas marcas como Bobbi Brown. Dando uso a sus estudios de protocolo, también es una de las organizadoras de Suave Fest, un festival de reguetón que tuvo lugar por primera vez el año pasado en Madrid.

Su fortuna

Según adelantó Influencer Marketing Hub, empresa de referencia en este sector, la influencer podría recibir entre 2.484 y 4.140 euros por cada una de sus publicaciones en Instagram. A esto también hay que sumarle sus colaboraciones con otras firmas y sus posados.

Además, teniendo en cuenta sus otros trabajos empresariales, la influencer cobra más de 50 euros la entrada de solo un día en Suave Fest, siendo 155 si compran la entrada de tres días. Asimismo, su marca de ropa cuenta con altos precios y sus prendas pueden costar entre 60 y 150 euros.

Familia

Pombo siempre se ha caracterizado por ser muy familiar, y así lo muestra en sus redes sociales. La joven mantiene una relación muy estrecha con sus padres y, además, sus dos hermanas, Lucía y Marta, son sus mejores amigas. Asimismo, también se ha mostrado siempre muy unida a sus primos.

Por otro lado, tras su ruptura con Álvaro Morata, la joven comenzó una relación con Pablo Castellano y se prometieron en 2018. En 2019 se celebró una de las bodas más comentadas de la década y, actualmente, están esperando un hijo, con la intención de seguir ampliando su familia.

Descendientes

Descubriendo de donde viene su pasión por la comunicación, Pombo es tataranieta de Concha Espina, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1927 por la novela 'Alta mayor'. De la misma manera, es bisnieta de un importante escritor, Víctor de la Serna Espina. Asimismo, también cuenta con importantes figuras del periodismo como familiares. Es sobrina-nieta de Jesús de la Serna Gutiérrez-Répide, ex subdirector de El País y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y de Víctor de la Serna, crítico gastronómico en El Mundo.

Embarazo

Hace unos meses, la propia influencer compartió con sus seguidores que había puesto en marcha su gran sueño: formar una familia. Tras un año de matrimonio con Pablo Castellano, la pareja anunció que estaban embarazados. Asimismo, el matrimonio ha comunicado que están esperando un niño y que nacerá el 7 de enero de 2021, apróximadamente: "¡Las noticias vuelan! No podemos estar más felices de compartir con vosotros que lo que estamos esperando es un niño", comentó. A pesar de quedar varios meses hasta su nacimiento, la preja ya ha anunciado que su hijo se llamará Martín.

Esclerosis Múltiple

Tras una semanas encontrándose mal, la influencer decidió hacerse las pruebas de las esclerosis múltiple, ya que su madre también sufre esta enfermedad. "Las pruebas no han como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple", confesó a sus seguidores.

"El orden cronológico fue: confinamiento, me entero de que estoy embarazada, a la semana me empiezo a encontrar mal con los hormigueos, luego hago las pruebas, luego empiezo la mudanza y ya la semana pasada me dieron los resultados", agregó. No obstante, la joven ha afrontado esta nueva situación de manera muy positiva y ya se encuentra siguiendo un intenso tratamiento.