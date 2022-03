La razón por la que Pablo Motos no presentará 'El Hormiguero' desde esta semana

Pablo Motos dejará de ser visto a partir de este lunes en el programa de Antena 3 ‘El Hormiguero’. El lugar lo ocupará Nuria Roca que se ha convertido en una colaboradora habitual del programa y actualmente se encuentra en La Sexta.

No es la primera vez que Motos se ausenta de la pantalla, esta vez por haber dado positivo en COVID-19. A través de un mensaje en redes del programa "Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas". Estamos deseando que vuelva pronto”, ha rezado el mensaje del programa en las últimas horas.

Todos los seguidores tanto del programa como de Pablo Motos se pueden quedar tranquilos al leer el mensaje del comunicado aclarando que no atraviesa mayor síntomas que el propio positivo, el cual le obliga a permanecer en cuarentena. Hace más de un añó ocurrió algo parecido y que de nuevo volvieorn a sufrir los fans del valenciano. Fue en febrero de 2021 cuando, por primera vez en 15 años, no pudo acudir al plató de lunes a jueves para entretener a sus espectadores, por haber sido contacto de positivo en un principio y confirmándose su caso poco después.









En aquel tiempo tuvo que estar alejado de las pantallas por un tiempo, en total durante dos semanas, auqneu ahora será algo menos, debido a que los protocolos marcados por las autoridades sanitarias han cambiado.

Este programa se caracteriza por romper con los moldes y protocolos, y lo más probable es que este lunes Pablo Motos aparezca en pantalla en una conexción a través de internet y dará más detalles de cómo se encuentra. Ahora será Nuria Roca la que se pondrá a los mandos de programa por segunda vez en su historia, recibiendo a Arturo Valss y Ernensto Sevilla como invitados, que aprovecharán la visita para promocionar la película de ‘Cámera Café’.





EL HORMIGUERO





El hormiguero es un talk show de televisión producido por Gestmusic (2006-2007) y 7 y acción (2007-presente). Fue estrenado el 24 de septiembre de 2006 para la cadena española Cuatro, donde estuvo hasta el 30 de junio de 2011. Se emite en Antena 3 desde el 5 de septiembre de 2011.1

Sus contenidos giran alrededor del humor, la magia, entrevistas, los experimentos de divulgación científica y la tertulia. Está presentado y dirigido por Pablo Motos, siendo su presentadora suplente Nuria Roca, en colaboración con las "hormigas" Trancas, Barrancas y Petancas.

El programa cuenta también con las colaboraciones de Juan y Damián, Jorge Marrón Martín, El Monaguillo, Nuria Roca, Juan del Val, Twin Melodies, Cristina Pardo, Lolita Flores, Pilar Rubio y Luis Piedrahita, entre otros. Desde que el formato está en Antena 3 la audiencia ha ido aumentando consecutivamente cada temporada.









El techo de audiencia del programa fue el 30 de enero de 2017 con la visita de Isabel Pantoja, cuando el formato alcanzó los 4.783.000 espectadores y el 23,8% de share. El 1 de julio de 2021 consiguió su máximo histórico con la visita de Pablo Díaz, concursante de Pasapalabra; ese día el programa alcanzó el 24% de share.

El origen surge del programa de M80 Radio No somos nadie, dirigido por Pablo Motos. Para la temporada de 2007 se trasladó el formato a la televisión repitiendo el éxito obtenido con la emisión diaria del programa El hormiguero. A lo largo de su historia, el programa fue el más escuchado en la historia de M80 Radio, al superar el millón de oyentes en su última temporada, 2006-07.

Su primera temporada no fue un éxito de audiencia, en relación con el índice medio de la cadena. En su segunda temporada, que comenzó el 17 de septiembre de 2007, se amplió de un programa dominical de 120 minutos a un programa diario (de lunes a jueves y sábado) de 55 minutos. Hasta enero de 2011 se emitía antes del programa un espacio de apenas 5 minutos llamado El hormiguero next en el que, normalmente, Trancas y Barrancas anunciaban el invitado y las secciones del día, para dar paso a unos minutos de publicidad en donde se emitía una pequeña pantalla en la esquina superior izquierda con el plató en directo. El 26 de agosto de 2010 el programa estrenó la quinta temporada bajo el nombre de El hormiguero 2.0, con los invitados Will Smith y Jackie Chan.





