Pablo Motos ficha a Pilar Rubio para su gran proyecto televisivo lejos de 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha tenido que hacer frente en las últimas semanas a un importante movimiento, que afecta de lleno a uno de sus grandes proyectos televisivos junto a Jorge Salvador, 'El Desafío'. El programa de Antena 3, basado en enfrentar a rostros conocidos de nuestro país a varios, ha sufrido un pequeño contratiempo después de que uno de los miembros de su jurado haya causado baja por asuntos personales. Estamos hablando de Tamara Falcó.

La colaboradora de programas como 'El Hormiguero' ha decidido apartarse un poco de sus compromisos televisivos para centrarse en sus estudios para ser chef, así lo comunicaba ella misma en el primer programa de esta segunda edición: Os quiero pedir perdón a todos porque sí que es verdad que había dicho que sí a este segundo Desafío y estoy estudiando para ser chef. El curso intermedio es mucho más complicado de lo que me había imaginado y no soy capaz de compaginarlo todo. Así que sintiéndolo muchísimo esta temporada no voy a poder estar".

?? @Tamara_Falco_ no podrá acompañarnos el resto de la temporada. ¡Te echaremos de menos! #ElDesafíoEstrenopic.twitter.com/0gEgik9dzY — El Desafío (@eldesafioA3) March 11, 2022

Este 'revés' de última hora ha sido solventado rápidamente por los creadores del programa, sumando a sus filas a una de sus colaboradoras estrellas, que ya cuenta con mucha experiencia junto a Pablo Motos por su etapa en el programa de 'Trancas y barrancas'. En este sentido, la persona que sustituirá a Isabel Presyler en el jurado y que compartirá edición junto a Santiago Segura y Juan del Val será Pilar Rubio.

El nuevo desafío de Pilar Rubio junto a Pablo Motos

La presentadora y modelo se suma de esta manera al proyecto de Pablo Motos, después de verse obligada a dejar el pasado verano su sección fija en 'El Hormiguero' por la mudanza que tuvo que hacer a París tras el fichaje de Sergio Ramos por el París Saint Germain.

A pesar de la distancia, Pablo Motos y Pilar Rubio siempre han intentado mantener viva la presencia de la colaboradora en el programa de Antena 3, visitándolo cada cierto tiempo. Incluso, el primer programa de esta temporada fue protagonizado por ella para explicar sus sensaciones respecto a su nueva vida en la capital francesa. Ahora, Pilar Rubio vuelve de forma fija a Antena 3, todas las noches de viernes en 'El Desafío'.









'El Desafío' ha vuelto a la parrilla de Antena 3, este viernes 11 de marzo, con una edición llena de "tensión" y "lágrimas". El formato de "creación propia" comienza acaparando la atención por su llamativo casting, dado que serán Jesulín de Ubrique, Omar Montes, Norma Duval, María Pombo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, Juan Betancourt y El Monaguillo, quienes se pondrán a prueba con los restos más complicado en el espacio presentador por Roberto Leal. Todo ello, bajo la atenta mirada de Juan del Val, Santiago Segura y ahora también de Pilar Rubio.