Un año más, Sevilla se ha quedado sin feria, pero eso no ha impedido que la capital hispalense se vista de gala y anime a sus ciudadanos a celebrar este evento de una forma especial, respetando todas las medidas sanitarias vigentes debido a la crisis de la Covid-19.

Una de las propuestas era un vuelo en globo sobre el cielo en homenaje a la Feria de Sevilla con reconocidos cantantes de flamenco. La iniciativa de Globotur, Sevillanas en el Aire, que llenó el pasado domingo todo el cielo de la capital andaluza de globos aerostáticos, comenzó pasadas las 8 de la mañana después de que, el sábado, tuviera que ser cancelado el evento por las malas condiciones meteorológicas.

Estaba previsto que una serie de artistas, entre ellos el popular José Manuel Soto, surcaran el cielo durante 45 minutos, en parejas como si bailaran sevillanas. Los pasajeros, vestidos para la ocasión y con guitarra, pretendían llevar la cancelada celebración de la feria al cielo y, casi lo consiguen.

Sin embargo, nadie esperaba que se produjera un aparatoso accidente que, por suerte, no ha tenido consecuencias graves para ninguno de los implicados.





José Manuel Soto habla después de su aparatoso accidente al aterrizar en globo: "Un desequilibrio"





Tras el susto, el cantante sevillano ha afrontado el hecho con humor y publica en sus redes sociales un vídeo que ha titulado ‘Aterriza como puedas’. Durante el minuto aproximado de duración, se aprecia como el grupo que viajaba en este globo, con guitarras y ataviados con trajes de flamenca, bromeaba sobre el aparatoso accidente sufrido.

“¿Qué no volcaba el canasto, no? Y nosotros con la guitarra en la mano", se escucha a uno de los pasajeros que no podían contener la risa ante esta surrealista situación. “Yo sí he dicho que volcaba”, contestaba otro de los pasajeros, entre risas. Afortunadamente, Todos los pasajeros pudieron salir por su propio pie del globo y probablemente, siempre van a recordar esta aventura con una enorme sonrisa.

El artista ha querido referirse a esta experiencia después de que muchos se hayan hecho eco del aparatoso accidente: "Viajar con @globoturfly es una experiencia maravillosa y segura, os lo recomiendo, las vistas son increíbles y la sensación incomparable..."

No pasó nada, solo un leve desequilibrio después de un aterrizaje perfecto, como se ve en el vídeo nos estábamos muriendo, pero de risa...???? https://t.co/M2IAidDDvm — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 19, 2021





Soto: “Al mal tiempo buena cara... “





A pesar de todo, el accidente no ha impedido al artista hispalense disfrutar de la “no feria” de Abril. Y es que, horas más tarde, acompañado del mismo grupo que había sufrido junto a el incidente, José Manuel Soto interpretó unas sevillanas mientras unas jóvenes se movían al compás de la música.





Pese a todo y a pesar de los imprevistos, ya se ha hecho público el video final, en el que se pueden ver imágenes del artista hispalense interpretando las sevillanas antes del aparatoso accidente. José Manuel Soto ha compartido el vídeo en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que no hace referencia al aparatoso accidente: "Ya vendrán tiempos mejores. Precioso paseo en globo con los amigos de @globoturfly al son de una sevillana compuesta para la ocasión. Guitarras @smgromero , mastering @prmastering".





