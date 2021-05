Javier Dávila alcanza los 50 programas de 'Pasapalabra' dejando a Pablo Díaz contra las cuerdas

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión.

No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo. Hoy se cumplen 50 días desde que comenzase este duelo que se salda con 25 victorias de Pablo, 5 de Javier y 19 empates.





Javier Dávila alcanza los 50 programa de 'Pasapalabra' dejando a Pablo Díaz contra las cuerdas





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Javier Dávila, funcionario salmantino residente en Cantabria, llegó al programa para competir con Pablo Díaz el pasado 17 de marzo. Ese día superó a su rival en 'El Rosco'. Y lo volvió a sorprender en la jornada siguiente. Dos victorias en dos días, todo un puñetazo en la mesa.

Sin embargo, después solo ha podido vencer al músico tinerfeño en dos ocasiones más. Porque, aunque Javier Dávila es un excepcional concursante, no es Luis de Lama. Desde aquella fantástica irrupción inicial, lo venció una vez más en marzo y lo ha doblegado dos veces en el presente mes de mayo, la última ocasión en el programa de ayer.





Sin embargo, el empate ha sido el final favorito de ambos concursantes, que han quedado en 19 ocasiones en tablas al intentar completar 'El Rosco'. Todo por evitar la prueba clasificatoria de 'La Silla Azul'. Y es que enfrentarse en esta fase significa que ha perdido ante el rival y también que si no la supera tendría que abandonar el concurso.





Las frases que ha dejado Javier Dávila en el concurso





El salmantino ha celebrado su pase directo al siguiente programa como una frase que ya conocen todos los seguidores del concurso: "Antes muerto que con silla", en una versión de la canción con la que Mª Isabel ganó Eurojunior. Pero no es la única frase que ha utilizado el concursante.





Y es que cuando se enfrenta al 'Rosco' y no sabe o no tiene clara las preguntas restantes, Dávila suele advertir de que va a hacer "un María Jiménez", en alusión a su canción '¡Qué felicidad la mía!', donde la cantante insiste en que se acabó una relación para no continuar sufriendo.

Con 49 enfrentamientos, el duelo entre Pablo y Javier ocupa ya el cuarto puesto entre los más repetidos en toda la historia de 'Pasapalabra', contando tanto su etapa anterior en Telecinco como la actual en Antena 3.

También te puede interesar: