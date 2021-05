Un concursante mítico de 'Pasapalabra' habla claro sobre la polémica del Rosco: "Prima el espectáculo"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

A pesar de que el programa presentado por Roberto Leal es todo un éxito, el concurso lleva emitiéndose desde hace más de 20 años. El programa comenzó a emitirse en el año 2000 en Antena 3, en 2007 pasó a Telecinco y, desde 2020, el programa se emite en Atresmedia otra vez. Desde entonces, miles de concursantes han pasado por 'El Rosco'. No obstante, Juan Campoy es de los más recordados, ya que fue el primero de la historia en llevarse el bote.

Aunque hace más de 20 años desde que participó, continúa siendo un fiel seguidor de 'Paspalabra' y lo ve de vez en cuando. "Creo que el formato ha evolucionado muy bien y prueba de ello es que sigue estando de moda y en auge total. Ahí están sus audiencias", ha reconocido el exconcursante en una entrevista para 'El Confidencial'. Asimismo, ha asegurado que el formato "ha hecho muchos cambios" para "adaptarse a lo que quiere el espectador".









De la misma manera, ha asegurado que antes los "roscos eran más asequibles", lo que resultaba más atractivo para la audiencia: "Facilitaba que los espectadores fuesen muy partícipes y jugasen mucho al rosco". Además, considera que ahora los concursantes están más preparados para enfrentarse al Rosco: "Lo que me alucina es la dificultad y la profesionalización de los concursantes. Nosotros por aquella época nos conocíamos 5 o 6 concursantes habituales. Éramos chicos que teníamos algo de cultura general, agilidad y estábamos acostumbrados a los juegos de mesa".

"No me veo capacitado para concursar"

"Ahora, en cambio, hay verdaderos profesionales, gente que se lo toma su preparación casi como una oposición. Ese ha sido el gran cambio, pero el formato lo requiere. Hoy día, el rosco me parece tremendamente difícil", ha agregado. "Yo no era para nada de diccionarios, es más, no pasaba de jugar al Trivial. Me hacía todos los roscos que podía y poco más... Antes no tenías las opciones que tienes ahora para prepararte. Además, era un concurso que estaba empezando", ha explicado.

Aunque guarda un gran recuerdo, ha confesado que no volvería a concursar en 'Pasapalabra': "No me veo capacitado para concursar con la gente que está ahora. Hay un gran nivel... Para lucharles el rosco no estoy preparado, pero para completar un buen rosco y hacer un buen papel sí. La verdad es que no volvería a participar. De hecho, dejé los concursos hace 5 años. El último en el que participé fue 'Password'".

A pesar de reconocer que actualmente la dificultad de los roscos es mayor, también cree que depende mucho del "espectáculo" que resulta ser un concurso televisivo. Es por esto por lo que cree que el reparto de roscos entre los participantes depende del espectáculo que la cadena quiera dar, aunque afirma que él nunca ha percibido nada extraño o una clara desventaja.

"A nosotros nunca nos explicaron qué sobre de preguntas iba para cada uno. Por mi experiencia en los concursos televisivos, te diré que no son deportes, no son competiciones donde lo que prime sea el absoluto cuidado de la justicia. Los concursos son programas de televisión y lo que prima es el espectáculo y la generación de audiencia. En ese sentido, es posible que en algún momento a algunos espacios les venga mejor uno que otro concursante, pero yo nunca he visto nada extraño y he estado en 33 concursos", declaraba Campoy.