Pablo Díaz se ve obligado a aclarar su reacción con Roberto Leal en 'Pasapalabra': "No me enfado contigo"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

En los inicios del programa en Antena 3, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'El Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

Pablo lleva más de 200 programas a sus espaldas y siempre se queda a pocas palabras de hacerse con el bote. Es por esto por lo que se esfuerza al máximo para lograr el objetivo por el que participa en el concurso y lo da todo en las pruebas previas al Rosco para lograr el mayor número de segundos posibles para tener más tiempo para pensar sus respuestas y llevarse el premio gordo. Como consecuencia, en alguna ocasión, los nervios se han apoderado del concursante, lo que se vio este lunes.

“Pablo, en este momento, tienes 14 aciertos y 45 segundos. Javier, tú tienes 20 aciertos, 2 fallos y 31 segundos”, informaba Roberto Leal a los concursantes antes de continuar con las preguntas del Rosco. “Con la 'F'. Ave palmípeda, también conocida como pato negro con el pico ancho y robusto”, decía el presentador a Pablo, quien desesperado contestó “pasapalabra”.





"¿Pero qué te pasa?"

Al no conocer la respuesta, el participante se mostró algo enfadado y desesperado. Tras dar un golpe en la mesa y negar con la cabeza, decidió pasar el turno. Un actitud que llamó la atención de los espectadores. Consciente de su reacción, el concursante quiso aclarar el motivo de su enfado. “No me he enfadado contigo, eh”, le aclaraba Pablo a Leal para evitar malentendidos.

“¿Pero qué te pasa?”, quiso saber el conductor del espacio de Antena 3. “Me he enfadado conmigo. Es que esa F... La tengo aquí porque seguro que es la típica que he estudiado un montón... Además, fijo que la he estudiado. Además es corta, son dos sílabas y... ¡Es que no me acuerdo!”, explicaba, aparentemente desesperado, al comunicador y a la audiencia. “No me acuerdo. Perdón, cosas mías”, se disculpaba.

“Venga, te dejamos ahí. Son 40 segundos los que tienes para pensar”, le animaba Leal. Ante la situación, el concursante se puso las manos sobre la cabeza y la apoyó en la mesa. Posteriormente, como Javier ya contaba con dos fallos, Pablo vio su oportunidad para arriesgarse y respondió “Funa”. No obstante, la respuesta fue errónea. “Con la 'F'. Ave palmípeda, también conocida como pato negro con el pico ancho y robusto y cerca de un metro de envergadura. Fusca”, resolvió Leal. “¡Eso! Ay, la dije”, se lamentaba el participante.