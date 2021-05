Belén Esteban estalla contra el negacionismo de Miguel Bosé: “Me parece vergonzoso”

La posición (contraria) de Miguel Bosé sobre las vacunas en general y la vacuna contra la Covid-19 en particular sigue generando controversia y pareceres, generalmente, opuestos. La última, la de la artista de la farándula Belén Esteban.

Sálvame emitió el lunes la entrevista que la periodista Lydia Lozano le hizo a Bosé. En ellá, el cantante catalogó de “borregos” a todos los que se han puesto ya alguna de las dosis de las vacunas contra el mal de nuestros tiempos. Lozano le replicó con contundencia: “Tú a mi no me llamas borrega”, dado que ella había sido vacunada en los últimos días.

Belén Esteban no dudó en ningún momento la intervención de Bosé: “Me parece vergonzoso todo lo que ha dicho este hombre. Pero, ¿acaso él es virólogo? Es que me enferma, ¡que sus hermanas han estado aquí contando que su madre murió de coronavirus”.

El presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, alentaba el debate con inquina: “Habla de pájaros porque está volado”, a lo que la Esteban insistía: “¡Ahora con el 5G y los pajaritos”.

Otro colaborador, Gustavo González, recalcaba que “es que cuando habla de datos, mi padre está en una residencia y afortunadamente le vamos a poder abrazar. Es que da datos que son mentira, la OMS dio el visto bueno a las vacunas”.

Laura Fa, otra participante del programa, también habló con dureza. Expuso que hay artistas que a cierta edad ya solo hacen en ridícilo: “quédate en tu casa con tu fama y todo lo que has hecho y no vayas a hablar de los pajaritos que se electrocutan porque haces el ridículo y tu carrera queda reducido a este ridículo absoluto”.

El único que resultó algo comprensivo con Bosé fue Kiko Matamoros, aunque tampoco tuvo reparos en decir que “debemos ser indulgentes con Miguel Bosé y concederle el derecho de que se le ha ido la cabeza. Vive en una película de ciencia ficción”. Jorge Javier Vázquez sentenciaba para finalizar que “Entonces tendremos que poner un faldón que deje claro que se la ido la cabeza”.

Las palabras de Miguel Bosé generan un gran revuelo y una de las personas que quiso reaccionar fue el director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el doctor César Carballo. Lo hizo durante la emisión del programa de Telemadrid, 'Está Pasando', donde mostró en primer lugar su estupefacción tras escuchar sus declaraciones a Jordi Évole: “Te juro que no lo había visto” fueron las primeras palabras del doctor Carballo tras oír las palabras de Bosé. "Me da vergüenza ajena", dijo de inmediato. "Escuchar esto me da vergüenza ajena. Una persona que no tiene ni idea y se permite decir que todo el mundo se equivoca salgo él y cuatro amigos es una lástima", ha opinado Carballo. En este sentido, ha explicado cuáles podrían haber sido los motivos que llevan al cantante a hacer este tipo de declaraciones. "Esto está descrito de todos modos en gente que ha tenido una gran exposición a drogas como la cocaína o síndrome de paranoia", ha indicado."Está descrito en personas que han consumido muchos años cocaína y está descrito claramente", ha insistido.

