La Región de Murcia reactiva su bono turístico: así puedes conseguir 250 euros de descuento para tu viaje

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) ha puesto en marcha una nueva edición del bono turístico, una iniciativa que ofrece descuentos de hasta el 50% en alojamientos de la Región. Según ha explicado el director del Itrem, Juan Francisco Martínez, el objetivo es 'incentivar las reservas durante la temporada de otoño e invierno' para que los viajeros disfruten de la oferta turística murciana más allá del verano.

Cómo funciona y quién puede solicitarlo

El bono consiste en un descuento del 50% para estancias de un mínimo de dos noches, con una ayuda máxima de 250 euros por reserva. Puede solicitarlo cualquier persona de forma sencilla a través de la página web oficial, turismoregiondemurcia.es, donde se descarga un código alfanumérico para presentar en el establecimiento o agencia de viajes.

El cliente solo abona la mitad del coste total en el momento de la reserva. 'El alojamiento concreto sabe que desde el Gobierno, una vez nos justifiquen que se ha llevado a cabo la estancia, les vamos a financiar el otro 50%', ha aclarado Martínez. Más de cien establecimientos de todo tipo, como hoteles, campings, apartamentos o casas rurales, ya se han adherido al programa.

Es que tenemos muchísimo para disfrutar durante todo el año en la Región" Juan Francisco Martínez DIRECTOR DEL INSTITUTO DE TURISMO

Un revulsivo para el sector

Esta iniciativa no es nueva y ha demostrado ser un éxito en convocatorias anteriores. Desde su lanzamiento en 2021, 'se han emitido más de 9.400 bonos, que han generado más de 21.000 pernoctaciones, con una facturación directa para el sector de 2,5 millones de euros', ha detallado el director del Itrem. A esta cifra, ha añadido, hay que sumar el gasto indirecto en restaurantes, comercios y otros servicios turísticos.

Martínez ha animado a los viajeros a descubrir la diversidad de la Región, desde los destinos de costa como el Mar Menor hasta el interior, pasando por ciudades como Murcia, Cartagena y Lorca, la ciudad jubilar de Caravaca o las rutas del vino. 'Es que tenemos muchísimo para disfrutar durante todo el año', ha destacado.