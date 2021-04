Miguel Bosé: los motivos por los que llegó a pesar 122 kilos

Miguel Bosé se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad en el último año por su postura negacionista del coronavirus, la enfermedad que ha sacudido la vida del planeta en el último año, y especialmente por la entrevista con la que Jordi Évole y Atresmedia han decidido dar voz a su postura, como si de una eminencia sanitaria se tratara. En ella, un Bosé muy desmejorado ha reconocido haber sido un consumidor habitual de drogas durante años y ha hablado de algunos de los momentos más complicados de su vida.

El comunicador, además de preguntarle por su vida privada, no dudó en interesarse por su posición ante la pandemia. "Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota", reconoció el entrevistado muy claro. "Hay un plan urdido para que la verdad no se sepa", afirmó tras asegurar que estaba muy bien informado. Tras estas palabras, el entrevistado se negó a hablar con un científico por "no tener conocimientos suficientes".

El motivo por el que Miguel Bosé llegó a pesar 122 kilos

Miguel Bosé fue durante gran parte de los 80 y los 90 uno de los hombres más atractivos de España. Gran parte de su éxito se basó en su aspecto físico, muy delgado, y en la manera de mirar del cantante, capaz de seducir a quien tenía cerca. Sin embargo, en los últimos años, ese aspecto se ha visto notablemente deteriorado. En un momento de la entrevista, Jordi Évole le pregunta a Bosé si "le jode estar gordo" y Bosé reacciona visiblemente ofendido: "¿Me estás llamando gordo?".

Miguel Bosé asume la pregunta y reconoce su problema de sobrepeso: "Mi récord de peso lo conseguí durante la gira de 'Papito, cuando llegué a pesar 122 kilos". Ahora, tras haber perdido gran parte de esos kilos, el cantante vuelve a verse bien. "He pasado de ser muy guapo a atractivo", ha asegurado.

En 2007, Bosé dio una entrevista a la revista mexicana Open y habló claramente de su aspecto físico. "Me deleito en la gordura, muchísimo. Y eso me inquieta, sin embargo, cuando estoy gordo, estoy feliz. Cuando como, lo hago como un cerdo, engullo todo lo que me da la gana. Me salen rollos por todos lados, pero me muestro sin problemas".

Bosé aseguró en su día que su cuerpo estaba en una fase de transformación y que le había crecido "todo el cuerpo, el esqueleto, y no hay forma de que se achique más". Una situación que, aseguró, fue motivada por la ansiedad y el estrés: "Con la inspiración me llega el ansia y como mucho, me crece el pelo, me crece la barba. Pero un buen día, de repente acabas el disco y se van las ansias. Es como salir de una apnea y, de repente, respirar profundamente".