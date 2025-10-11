Los Reyes presiden este domingo en Madrid el desfile del 12 de octubre, al que asistirá María Guardiola

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presiden este domingo, 12 de octubre el acto central de los actos para conmemorar el Día de la Hispanidad, el tradicional desfile militar que se celebra en Madrid, y en el que este año participan casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

Los monarcas y la Princesa de Asturias, que previsiblemente vestirá el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, llegarán a la tribuna real a las 11.00 horas, después del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente, Pedro Sánchez, y el resto de autoridades del Estado.

Este año, las ministras de Juventud e Infancia y Sanidad, Sira Rego y Mónica García, respectivamente, se ausentan por estar de viaje oficial en Jordania y Berlín. Rego tampoco acudió el año pasado.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, asistirá a este acto junto al resto de mandatarios autonómicos excepto los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el lehendakari, Imanol Pradales, que no acudirán.

Aunque la Infanta Sofía ya ha acompañado a sus padres y su hermana en el desfile militar en otras ocasiones, había sido baja en los dos últimos años, ya que se encontraba cursando el bachillerato en Gales.

Debido a esta circunstancia y a que Leonor también estuvo ausente en los años 2021 y 2022 al estar estudiando igualmente en Gales, este será el primer año desde 2020 que los cuatro miembros de la Familia Real compartan el palco. Entonces, se suprimió el desfile militar y se organizó un acto en la Plaza de la Armería del Palacio Real debido a la pandemia de la COVID-19.