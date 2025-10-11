Nacho Moyano, el regreso de un 'buen tipo'

Más allá de filias y fobias y de diferencias puramente deportivas, este fin de semana regresa a Galicia un madrileño que se siente tan gallego como cualquiera. Es Nacho Moyano, el ahora entrenador de Balonmano Anaitasuna.

Y es que Moyano pasó seis temporadas en Cangas como entrenador del Frigoríficos del Morrazo. Una etapa de su vida que le amrcó profesional y personalmente. Sin embargo, la vida de un técnico es itinerante, y los huesos de Nacho acabaron en Pamplona en uno de los grandes del balonmano nacional, a pesar de jugar en la División de Honor Plata esta temporada.

Cangas está jugando muy bien, creo que tiene peores resultados que rendimiento en esats primeras jornadas" Nacho Moyano Exentrenador de BM Cangas

Las circunstancias han querido que su equipo, Anaitasuna, juegue esta tarde en Pontevedra ante el Cisne. Pero su fin de semana gallego pasó previamente por Cangas. En virtud de las buenas relaciones que mantiene con sus dirigentes, el Frigoríficos les cedió su pabellón de O Gatañal para poder entrenar.

Y es que Nacho dejó, además de al club en la Liga ASOBAL, muchos amigos en Cangas. Personas que forman parte de su vida y que le acompañarán siempre. Y en eso, él tiene mucho que ver. Por su buen hacer en la pista y por el cariño que fue capaz de ganarse en el pueblo. Por eso, en la Ría de Vigo se celebra el retorno a nuestra tierra de un tipo excelente como Nacho Moyano, aunque ahora la vida haya separado sus caminos.