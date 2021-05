Ana Rosa avisa al gobierno de Sánchez tras el Estado de Alarma: "Los jóvenes no tienen la culpa"

Ana Rosa Quintana ha comenzado la semana en su programa lanzado unas duras críticas a lo sucedido en las calles tras la finalización del Estado de Alarma el pasado domingo. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha recordado que "el toque de queda se esfumó y la sociedad se olvida por completo de que en España siguen muriendo diariamente numerosas personas".

Así está ahora mismo la Puerta del Sol. Gente saltando, abrazándose, unos haciendo la conga... No tengo palabras. pic.twitter.com/I5L8SKXn4x — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) May 8, 2021

Ante las imágenes vividas en Madrid, Barcelona o Salamanca, Ana Rosa ha comenzado su programa con una frase certera: "Definitivamente no hemos aprendido nada, es frustrante y desalentador, se veía venir y lo que vivimos el sábado no tiene nombre". La periodista ha calificado así las concentracionesde la noche del sábado: "Un espectáculo lamentable, una especie de Nochevieja en la que se olvidaban que seguimos en pandemia".





Ana Rosa avisa al gobierno de Pedro Sánchez tras el Estado de Alarma: "Los jóvenes no tienen la culpa"





La periodista ha criticado un comportamiento propio del fin de la pandemia cuando no es así ni mucho menos pese a decaer el toque de queda. “Miles de abuelos veían atónitos cómo sus nietos despreciaban un virus que ha acabado con la vida de bastantes más de 100.000 compatriotas”, ha recordado Ana Rosa.

"Definitivamente, no hemos aprendido nada. A lo que asistimos el sábado, no tiene nombre", comienza @anarosaq



? Caos y desenfreno en las calles de varias ciudades de España tras el fin del estado de alarma



Arranca #AR10M en @telecincoes > https://t.co/SLXWZr9ZfUpic.twitter.com/E9kWP4l8UQ — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 10, 2021





Sin embargo, para la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', las responsabilidades no las tienen los jóvenes que secundaron esas concentraciones masivas. “La culpa no es de los jóvenes, esto es lo que ocurre cuando no hay nadie al mando. El Gobierno prometió una legislación que permitiría a las autonomías tener herramientas para actuar. Y el ejecutivo se ha limitado a quitarse del medio y dejar todo en manos de los tribunales”, ha sentenciado la periodista.

De hecho, una de las imágenes más llamativas frente a estas celebraciones en la calle son las de una joven que se enfrentaba a otros por su actitud: "Madrid es una vergüenza", repetía indignada.













Ana Rosa afea a Sánchez su actitud al dejar "el país a la deriva"





Ante las peticiones de las Comunidades Autónomas a los tribunales para intentar controlar la situación tras el fin del Estado de Alarma, la presentadora ha señalado que puede suponer un caos debido a su falta de celeridad: “Todos sabemos la lentitud con la que actúa la justicia y disparidad de criterios. Lo que vale para una comunidad no sirve para los vecinos. En la Comunidad Valenciana y Baleares, los tribunales superiores han respaldado el toque de queda. Pero en País Vasco y Canarias lo han tumbado. Canarias lo ha recurrido al Supremo”.

Además de mostrarse muy crítica con las personas que han protagonizado estas escenas en las calles de las principales ciudades, la periodista de Mediaset ha querido enviar un duro mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Cuando las cosas se ponen feas, se esfuma y deja el país a la deriva. Esta dejación de funciones delegando a los tribunales nos lleva al desconcierto. Ha decaído el estado de alarma, pero estamos alarmados, porque esta situación solo tiene un nombre: el caos”.





