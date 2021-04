Ana Rosa estalla en directo y responde a las acusaciones de Pablo Iglesias: "¡Yo no tengo 26 guardaespaldas!"

El pasado viernes 23 de abril, Pablo Iglesiasabandonó el debate electoral celebrado en la SER por los constantes ataques recibidos por Rocío Monasterio. A raíz de esto, tanto el candidato de Unidas Podemos como Íñigo Errejón, el líder de Más País, han anunciado que no tiene sentido participar en más debates de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid después de lo ocurrido. De la misma manera, el PSOE también ha asegurado que, como el resto de partidos, no acudirá a ningún debate más con Vox.

Como consecuencia, este lunes, el polémico debate ha acaparado 'El Programa de Ana Rosa'. Nada más empezar el programa, Ana Rosa Quintana se ha pronunciado al respecto, y no solo por lo sucedido, dado que ha sido señalada públicamente por Iglesias. El político de la formación morada ha vuelto a atacar a los medios de comunicación y a algunos periodistas por "blanquear a VOX y dejarle participar en los debates", concretamente a Ana Rosa.

"Es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal en democracia", decía Iglesias en las imágenes recuperadas por el espacio de Telecinco.

"Cuando Iglesias se estaba levantando de la mesa de La Ser estaba reventando la campaña", ha comenzado respondiendo la presentadora tras ver las imágenes. "Sacaban el arma de la guerra cultural frente al comunismo o libertad, se abrió la trinchera del franquismo o democracia", ha agregado, cargando así contra la actitud del político.

"El blanqueamiento viene de sus votantes y ningún partido se levanta de sus escaños por compartir espacio con ellos", ha contestado Quintana a Iglesias al haber sido acusada de blaquear a Vox. "El 6 de diciembre de 2019 Iglesias se echaba unas risas con Espinosa de los Monteros", ha recordado la comunicadora.

"Nosotros condenamos sin fisuras las amenazas a Pablo Iglesias, Grande Marlaska y María Gámez, censuramos la actitud de VOX de ponerlas en duda, en esta guerra ideológica todos perdemos", ha asegurado la presentadora de Telecinco para defender la labor del equipo de su programa.

"Pablo Iglesias fue invitado y no vino"

"Fascista es el que señala al que piensa distinto, eso no es democrático... Señor Iglesias usted es un fascista", ha reaccionado la periodista, aparentemente ofendida por las palabras de Iglesias. "Los demás somos comunicadores, tenemos información y contamos lo que ocurra", ha aclarado. "Aquí hay un punto de inflexión, estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas... ¡Oye, que yo no tengo 26 guardaespaldas!", le ha reprochado ella al político.

"Yo vivo en Madrid, en una casa normal con mis hijos, voy al mercado, al parque, voy de compras, voy al centro de salud y yo no tengo ningún guardaespaldas. Usted me está señalando y esto es fascismo puro", ha estallado la presentadora ante los ataques de Iglesias. "Ahora reparte democracia Pablo Iglesias, él decide quién es demócrata, quién debe votar y quién no, él es muy democrático", ha declarado Ana Rosa algo alterada.

"Tengo que decir que Pablo Iglesias fue invitado durante todos los días a este programa. No vino porque supongo que tendría la agenda ocupada. No ha venido, pero que sepan que ha sido invitado", ha revelado la presentadora. "¡Qué coño fascismo! ¡No hay fascismo en nustro país porque el fascismo tendría que estar ilegalizado!", ha concluido la comunicadora.