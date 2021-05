El guiño de Ayuso a Broncano cuando Ana Rosa le pregunta por esta decisión de Sánchez

Este martes, Isabel Díaz Ayuso se hizo con la victoria en mayúsculas en las elecciones de la Comunidad de Madrid. La candidata del Partido Popular ha conseguido la victoria en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, menos en dos. Además, Ayuso ha conseguido atraer a la mayoría del voto de Ciudadanos y también a cierta parte del voto del Partido Socialista. Por lo tanto, el Partido Popular cosecha una noche histórica en Madrid que ya forma parte de la historia del partido de la calle Génova.

A raíz de esto, este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido entrevistas en todos los espacios televisivos de la mañana. Su recorrido por las cadenas ha comenzado en 'El Programa de Ana Rosa'."¿Ha dormido?", ha querido saber la presentadora de Telecinco nada más establecer la conexión en directo con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, haciendo hincapié en la "excitación" le ha debido provocar ganar con mayoría.

"He dormido poco, la verdad. Pero lo poco que he dormido ha sido profundo", ha reconocido la política. "La verdad, tengo el teléfono que hecha humo. Estuve esperando a ver las portadas del día siguiente, volvía a coger el teléfono y me volví a desvelar... También he tenido que madrugar mucho porque tenía entrevistas desde las 8h y, entonces, pues he dormido poco. Pero bueno, oye, bendita situación", ha contado entre risas, aparentemente muy feliz.

Tras abordar diferentes temas respecto al día de las elecciones, Ana Rosa Quintana le ha preguntado por algunas de las medidas que tomará ahora que ha sido la ganadora con mayoría absoluta. "¿Qué va a pasar en Madrid el día 9, cuando decaiga el Estado de Alarma?", ha querido saber la conductora del espacio de Telecinco.









"Bueno, ahora, veremos a ver, que 'chorprecha' tiene el Gobierno para todos", ha comenzado diciendo entre risas, haciendo un disimulado guiño a David Broncano, presentador de 'La Resistencia', dado que utiliza 'chorprecha' como una muletilla habitual. "Porque estaba esperando a cerrar las formas en Madrid para cerrar el panorma. Es increíble como, a pocos días, España no sepa que va a ser de su futuro. Que ni las empresas, ni el turismo, ni las familias, sabemos que vamos a hacer en los próximos días", ha explicado.

"No voy a pedir prorrogar el Estado de Alarma ni cerrar Madrid"

"Tenemos que verlo porque no creo que sea sensato que en una casa haya una fiesta con diez personas hasta las tres de la mañana y el bar de abajo esté cerrado a las 23h. Entonces, me gustaría ver el Gobierno a qué espera. Yo creo que está apurando los plazos para que le roguemos un Estado de Alarma, que yo no voy a pedir ni tampoco cerrar Madrid", ha agregado, dejando claro que establecerá unas medidas contra el coronavirus menos estrictas.

"Por nuestra parte, nos ajustaremos a nustras resopnsabilidades dentro del marco normativo que tenemos que, por ahora, es restringir o no la actividad comercial. Luego, cualquier otra medida que restrinja derechos fundamentales, tendrá que ser amparado por un juez y está por ver si esto es lo mejor en estos momentos, según evolucione la pandemia. Así que espero que el Gobierno, esta vez, nos diga donde pordemos ir las demás comunidades autónomas porque estamos todos igual", ha señalado, pidiendo respuesta al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Nosotros, mientras tanto, estábamos haciendo una serie de medidas que nos estaban dando resultado, pero que soy consciente de que todavía están paralizando mucho la actividad de Madrid. Cerrar a las 23h Madrid, es como cerrar en mi querido pueblo las cosas a las 20h. Hay todavía muchos espectáculos, cultura, cine... La vida de Madrid es de 24h todos los días y tenemos que ver cómo, poco a poco, vamos recuperando la normalidad porque la economía es también salud", ha concluido, dejando claro que comenzará a actuar de manera inmediata para devolver a la capital la máxima normalidad posible.