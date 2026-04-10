El misterio del científico soviético que se esfumó en España tras alertar del 'invierno nuclear'

En plena Guerra Fría, con la amenaza de un conflicto nuclear latente, la ciudad de Córdoba se convirtió en 1985 en el epicentro de un misterio internacional que perdura hasta hoy. La historia gira en torno al científico soviético Vladimir Valentinovich Alexandrov, un pionero en el estudio de la energía nuclear que viajó a España para participar en la segunda conferencia de municipios no nucleares y alertar sobre su teoría del invierno nuclear.

Una llegada envuelta en whisky y sospechas

La visita del científico comenzó a torcerse el 29 de marzo de 1985. Tras aterrizar en Madrid, un coche de la embajada soviética lo interceptó antes de que el vehículo del Ayuntamiento de Córdoba pudiera recogerlo. Según relató el entonces teniente de alcalde, Herminio Trigo, Alexandrov salió "muy enfadado de la embajada" y, durante el viaje a Córdoba, obligó al chófer a parar para comprar "una botella de whisky" que se bebió "entera en el trayecto".

Vladimir Alexandrov

A su llegada a Córdoba, el estado del ponente principal era tan deplorable que la jefa de gabinete tuvo que alojarlo directamente. "Llegó borracho", confirmó Trigo. Pese a la preocupación inicial, Aleksándrov se recompuso a la mañana siguiente para ofrecer su conferencia sobre cómo una guerra nuclear cubriría el planeta con una capa de polvo que impediría el paso del sol, desplomando las temperaturas a 40 grados bajo cero y aniquilando la vida.

Sin embargo, tras cumplir con su cometido, el científico volvió a desaparecer. "Llamé a la policía local para que lo buscaran", explicó Trigo. Lo encontraron "borracho en la Plaza de la Corredera, le habían quitado la cámara de fotos y estaba tumbado en el suelo". Ante el cariz que tomaba la situación, el teniente de alcalde decidió poner fin a su estancia y organizar su regreso a Madrid.

Dudas sobre la borrachera: ¿Estaba drogado?

La versión oficial de la embriaguez ha sido cuestionada por testigos directos. Nicolás Puerto, entonces concejal del ayuntamiento, fue uno de los que vio al científico en un estado lamentable, pero duda de que fuera por el alcohol. "Yo no digo que estaba borracho, yo vi que ese hombre no estaba porque diferenciarlo, ese hombre estaba drogado o lo habían drogado", afirmó. Según Puerto, Aleksándrov "no se inmutaba", una actitud distinta a la de los alcohólicos que conocía.

Nicolás Puerto junto a Paco Lopera, el hombre que encontró a Alexandrov

Yo no digo que estaba borracho. O se había drogado él o le habían drogado" Nicolas Puerto Concejal del Ayuntamiento de Córdoba en 1985

Desaparición en la embajada soviética

El 31 de marzo de 1985, Domingo de Ramos, el coche oficial llevó a Aleksándrov de vuelta a Madrid para dejarlo en la embajada soviética. Fue en ese momento cuando su rastro se desvanece para siempre. Los chóferes municipales relataron una escena inquietante, como cuenta Herminio Trigo: "Cuando pararon en la embajada soviética, se despertó y salió corriendo porque no quería entrar".

Portada del Science Digest sobre la desaparición de Alexandrov

Salieron dos funcionarios de la embajada, corrieron atrás de él, lo cogieron y lo metieron dentro" Herminio Trigo Teniente de Alcalde de Córdoba en 1985

A partir de ese instante, la vida de Vladimir Alexandrov se convierte en un enigma. Las autoridades soviéticas afirmaron que no sabían nada, mientras que la CIA deslizó que el propio régimen de la URSS se lo había "llevado". Surgieron todo tipo de teorías: que los soviéticos "lo quitaron del medio" por algún encontronazo, que desertó y fue acogido por el MI6 británico o que simplemente tuvo un accidente, aunque su cuerpo nunca apareció.

00:00 Volumen Cerrar Lugar donde fue encontrado Alexandrov en Córdoba

El propio Herminio Trigo, que recibió llamadas de todo el mundo, incluida la esposa del científico y el alcalde de Moscú, siempre mantuvo la misma versión: "Yo lo entregué a la embajada, no sé más". A día de hoy, carteles en Madrid todavía recuerdan al "desaparecido" Aleksándrov, el hombre que alertó de un apocalipsis climático y cuya propia historia tuvo un final de película de espías sin resolver.