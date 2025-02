Manu Sánchez recibe la Medalla de Andalucía y reivindica la sanidad pública: “Me han salvado la vida”

“Hoy estoy aquí gracias a la sanidad pública de Andalucía. Me han salvado la vida”, ha afirmado Sánchez, visiblemente emocionado, durante el acto de entrega de las Medallas de Andalucía y los títulos de Hijos Predilectos. La presentadora de la gala, Eva González, no ha podido contener las lágrimas al darle paso en el escenario.

En su intervención, el comunicador pidió “mimar, cuidar y proteger” el sistema sanitario, destacando la labor de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. También recordó las palabras de su oncóloga, Begoña Pérez: “Ve donde quieras, pero cuando esos casos se complican y la cosa se pone difícil, la vida te la salvamos en la sanidad pública de Andalucía”.

Sánchez, que dedicó la medalla a su familia, reflexionó sobre la importancia de valorar los momentos felices tras su lucha contra la enfermedad. “Esta medalla no sé si la merezco, pero como el cáncer no me lo merezco y me lo he tenido que quedar, las cosas buenas me las estoy quedando también”, dijo, dirigiéndose a sus hijos, Manuel y Leonor.

El acto, celebrado con motivo del Día de Andalucía, reconoció la trayectoria y compromiso de diferentes personalidades de la comunidad, en una jornada marcada por la emoción y el orgullo andaluz.