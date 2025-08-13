Le dedican un hueco al Ratoncito Pérez en los quirófanos del Reina Sofía

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha dado un paso más en su apuesta por humanizar la atención sanitaria con un proyecto tan sencillo como entrañable, la instalación de la 'casita del Ratoncito Pérez' en uno de los quirófanos del servicio de Cirugía Maxilofacial.

Así, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, "a partir de ahora, los niños y niñas que acudan para la extracción de un diente (exodoncia) podrán visitar esta pequeña puerta mágica, instalada en la pared de uno de los quirófanos del Servicio de Maxilofacial, al terminar su intervención, recibiendo una caja en forma de ratón para guardar su diente y llevarse un pequeño obsequio, convirtiendo el momento clínico en un recuerdo positivo y especial".

La jefa de servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, Alicia Dean, ha explicado en COPE que "con este gesto queremos que se sientan acogidos, que encuentren una historia bonita que recordar. Humanizar es también esto, introducir ternura en medio de la técnica".

La doctora Dean ha abundado en que "la casita del Ratoncito Pérez nos permite disminuir el miedo de los niños y acompañarlos con cercanía en un momento delicado".

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia global de humanización que el hospital viene desarrollando desde hace años, con programas que incluyen la creación de entornos amigables para pacientes pediátricos y el impulso de proyectos que favorecen la participación de las familias en el cuidado