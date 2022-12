Finaliza el programa Hábitat Housing First, que ha acompañado a 20 personas sin hogar en Córdoba

El programa Hábitat Housing First, gestionado por Hogar Sí y que ha contado con financiación del Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, ha llegado a su fin en Córdoba tras llevar seis años en funcionamiento. Desde su implantación, el programa ha acompañado a 20 personas en situación de sinhogarismo. Tal y como ha indicado Hogar Sí en una nota, la última fase del proyecto se ha centrado en garantizar que el cien por cien las personas usuarias cuenten con alternativas habitacionales a la salida del programa. La iniciativa se puso en marcha en 2016 para ofrecer una vivienda individual y estable a personas en situación de sinhogarismo.

En este contexto, el Ayuntamiento de Córdoba ha aportado en 2022 un total 30.000 euros en virtud del convenio firmado con la Delegación de Servicios Sociales. La financiación de las 14 viviendas individuales se ha completado con otras subvenciones públicas y privadas. La gestión del programa Hábitat Housing First ha corrido a cargo de Hogar Sí en alianza con Provivienda. Actualmente, se estima que en España hay más de 37.000 personas que se encuentran sin hogar.

Ante esta situación, la metodología Housing First ofrece una solución para personas en situación de sinhogarismo con discapacidad, problemas de salud mental o problemas de adicciones, y, por tanto, apoya a personas con perfiles especialmente vulnerables. Hogar Sí centra su trabajo en la transformación del sistema de atención al singhogarismo, un campo en el que Housing First destaca por ser una metodología con "excelentes resultados". El principal indicador de éxito es el nivel de retención del alojamiento, pues "el 96 por ciento de las personas que acceden a la vivienda del Housing First continúa en ella tras 18 meses".

La metodología Housing First aplica un modelo de intervención social que rompe con el modelo de atención tradicional. En contraposición al modelo clásico, Housing First proporciona a las personas en situación de sinhogarismo una vivienda individual, estable e independiente y les ofrece apoyo profesional en función de sus necesidades y demandas.

Ante la finalización del programa en Córdoba, el principal foco de este año se ha centrado en acompañar y culminar los procesos de emancipación de las 14 personas participantes en 2022. El objetivo principal ha sido fomentar su grado de autonomía y reducir las probabilidades de retorno a una situación de sinhogarismo. Para ello, es fundamental la integración comunitaria de las personas que han participado en el programa y garantizar su acceso a las redes normalizadas de atención, como los centros de salud o los servicios sociales del Ayuntamiento. Hogar Sí es una entidad social, no lucrativa, independiente, plural y de ámbito estatal, creada en 1998, que tiene la convicción de que es posible acabar con el sinhogarismo a través de soluciones de vivienda. Asimismo, cree en la responsabilidad de afrontar el problema desde la sociedad, poniendo el foco en el problema y no en la persona que lo sufre.