Siro López: "Rodrygo se ha borrado, el Real Madrid tiene motivos suficientes para ponerlo en el mercado"

Publicado el 14 may 2025, 00:52

La situación de Rodrygo Goes en el Real Madrid ha estallado en pleno tramo final de la temporada. El delantero brasileño, que ya había sido señalado por su bajo rendimiento en los últimos meses, ha encendido las alarmas entre los aficionados y la prensa especializada tras perderse varios encuentros clave. Uno de los comentarios más duros ha llegado desde la tertulia de El Partidazo de COPE, donde Siro López no ha dudado en lanzar una crítica frontal: “Hace diez días se borra, dicen que tiene fiebre y que por eso no está en la convocatoria contra el Celta”, aseguró.

La polémica se ha intensificado después de que Rodrygo abandonara el entrenamiento previo al partido contra el Mallorca por una “molestia muscular”. Según Carlo Ancelotti, el futbolista no ha podido recuperar su mejor nivel tras un proceso febril reciente: “Rodrygo no está a su mejor nivel, tuvo fiebre la semana pasada y no ha podido entrenar bien”, explicó el técnico en rueda de prensa.

Sin embargo, para algunos como Siro López, los hechos recientes no son casuales. En su intervención en la COPE, el periodista fue categórico: “Hoy se vuelve otra vez a lesionar, curiosamente en vísperas del partido. En mi pueblo se llama borrarse, o sea, se ha borrado”.

El brasileño desata la polémica

Rodrygo no marca desde febrero y su rendimiento ha ido en declive. Aunque Ancelotti ha intentado protegerlo públicamente —“A Rodrygo todo el mundo le tiene un cariño especial, sobre todo yo”, dijo—, la paciencia parece agotarse en otros sectores del madridismo. Su ausencia en el Clásico y su escasa participación en la final de la Copa del Rey, donde fue sustituido al descanso, han contribuido a alimentar el debate sobre su implicación.

Siro López fue más allá en su análisis, sugiriendo que el Real Madrid debería tomar medidas inmediatas: “Yo creo que esto es motivo suficiente —por si había alguna duda— para que el Madrid lo ponga en el mercado”. Y añadió: “Si ha habido un jugador bien tratado por Ancelotti, ese ha sido Rodrygo. No le ha metido un gol al arcoíris en ocho o nueve meses”.

Una actitud que indigna

El periodista remató con una sentencia que ha generado un aluvión de reacciones en redes sociales: “Este jugador no puede seguir en el Real Madrid ni un minuto más”. Mientras tanto, el club blanco afronta una fase decisiva de la temporada con una enfermería repleta: Vinícius, Camavinga, Militao, Rüdiger o Carvajal figuran también entre las bajas, lo que hace aún más dolorosa la falta de compromiso que muchos ven en Rodrygo.

El brasileño, que fue clave en la conquista de la Champions League 2022, se encuentra ahora en el centro de un debate que cuestiona tanto su actitud como su futuro inmediato. Con el mercado de verano a la vista y las voces críticas ganando fuerza, su continuidad en el Santiago Bernabéu parece cada vez menos segura.