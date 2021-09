DGT: Las multas que pagarás por aparcar en doble fila con la nueva Ley

Con la entrada de septiembre muchos cuelgan sus bañadores y bikinis y retoman sus viejos hábitos ya olvidados. El café como placebo, las tostadas con prisa y las carreras para llevar a los niños al colegio. Pero cuidado, que coches y pequeños por la mañana pueden provocar un cóctel explosivo y caro.

Es frecuente que en el centro de muchas grandes y medianas ciudades se originen largas colas de vehículos conducidos por padres que pretenden llevar lo más cerca posible de sus respectivos centros escolares a los menores que, naturalmente, todavía no son capaces de ir por sus propios medios.

Y, claro, la policía municipal ha de hacer la vista gorda con la justificación empática de que puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Pero desde la DGT avisan: si duermen (mucho), no conduzcan (con prisa). Es recomendable antes de nada -si no es mejor o posible matricular a los hijos en un centro al que puedan ser llevados a pie- emplear el transporte público u otros medios menos invasivos como bicicletas, patinetes o motos. ¿Ventajas? Más saludable, menos contaminante y más económico si las cosas se ponen serias. Eso sí, con matices: en bicicleta hay que llevar casco, iluminación pertinente y señalizar las maniobras. En patinete, el caso todavía no es obligatorio, pero tiene pinta de que lo será.

Pero siempre será más rentable eso que lo que puede suceder ante las nuevas normas que va a recoger la nueva Ley de Tráfico que está en trámites. En el anteproyecto se dice que el usuario de la vía está “obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes o al medioambiente”. Es decir, que contaminar en exceso puede llegar a ser sancionado. En Madrid, por ejemplo, la ordenanza municipal multa con 100 euros a los vehículos que, aunque estén correctamente aparcados, mantengan el motor en marcha sin una causa objetiva.

En el conjunto del Estado, lo que sería sancionable sería el mero hecho de la doble fila. Una práctica extendida y habitual que, sin embargo, puede entorpecer mucho el tránsito. Y para concienciar de lo que puede suponer esto, la Dirección General de Tráfico propone un pequeño truco que nos obligue a aparcar el coche de forma adecuada. Consiste en guardar la mochila de nuestro hijo o hija en el maletero en lugar de llevarla en uno de los asientos. Esto obliga al conductor a bajarse del coche para cogerla y, claro, así darnos cuenta de lo que molesta al resto de los que transitan por la vía el dejar el coche en cualquier sitio.



También se debe tener en cuenta, que es muy propio cuando se va al trabajo, que conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción o utilizar manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación cuesta tres puntos del carnet (y puede que se incremente a seis).

Toda estas opciones, claro, van acompañadas de la imperiosa obligación de no demorar la salida de la cama, que tal vez -sobre todo en invierno- sea un ejercicio más que titánico.

