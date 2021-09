DGT: Los cuatro documentos imprescindibles en tu coche si quieres evitar una multa de hasta 3.000 euros

Si quieres no ser sancionado no solo vale con cumplir las normas de circulación fuera de tu vehículo, también dentro. Y eso pasa por tener la documentación en regla y en tu poder. Tráfico ha recordado recientemente que se impondrá una sanción elevada a los conductoresque notengan a mano cuatro documentos fundamentales.

Esa sanción elevada puede llegar hasta los 3.000 euros, una cifra y más en estos tiempos, asumible por muy pocos. Y es que para la DGT existen documentos obligatorios que constituyen la garantía de que cumplimos con la ley y también con las normas necesarias para poder circular con seguridad. Por este motivo serán los primeros documentos que un agente te pida en un control o si estamos involucrados en un accidente. Para no lamentarte sigue leyendo y conocerás cuáles son.

El artículo 59.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial señala: «El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia válidos para conducir, así como el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica, y deberá exhibirlos ante los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico que se lo soliciten». En este artículo se deja bien claro, los documentos que siempre debes llevar en tu vehículo son el permiso de conducción, ya sea el provisional expedido por la Jefatura de Tráfico o el definitivo.





PERMISO DE CONDUCCIÓN





Se trata de lo primero que debemos tener porque eso significa que nos hemos preparado y aprobadas todas las pruebas para ser capaz de conducir un vehículo. Ya sea el definitivo o la autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico deberás tenerlo.













PERMISO DE CIRCULACIÓN

El permiso de circulación, también conocido como certificado de registro del vehículo o certificado de matriculación del vehículo, es un documento europeo expedido por la Dirección General de Tráfico (DGT) que acredita que un vehículo de motor está matriculado y certifica la titularidad del mismo. En este documento aparecen todos los datos técnicos del vehículo y los datos de su propietario.













TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA





La tarjeta ITV o ficha técnica es el documento que acredita que el vehículo está homologado para circular por las carreteras de nuestro país. Estas tarjetas son expedidas por las estaciones de ITV, si lo que necesitas es realizar un duplicado de la misma, debes solicitarla en cualquier estación de ITV.









Por lo tanto debes llevarlo encima junto con el último informe de la ITV si así le corresponde y que deberá llevar pegada en el parabrisas.





EL SEGURO





La norma también exige al propietaro de un vehículo un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Ten en cuenta que desde el año 2008 no es obligatorio llevar en el coche la póliza y el recibo del seguro, ya que los agentes pueden comprabar en cualquier momento si el vehículo está asegurado o no. Pero aún así es recomendable llevarlos igualmente, porque te será de utilidad en caso de un siniestro.













Si el vehículo no está asegurado puede ser inmobilizado de inmediato por la autoridad, y el conductor puede ser sancionado con una cuantía de 601 a 3.005 euros, graduada según si el vehículo circulaba o no, el servicio que presete, su categoría, el tiempo que lleve sin asegurar y la reiteración de la infracción. La DGT nos recuerda que estas obligaciones son igualmente válidas para los vehículos de alquiler, por lo que si llegas a alquilar un vehículo o circulas con el de tu padre, tío o amigo de manera puntual, asegurate de que lleve la documentación y sobre todo cuente con seguro.

La infracción por no llevar uno de estos documentos es leve y se sanciona con una multa de hasta 100 euros. Además, si a la hora de conducir no llevas contigo el permiso de circulación, ya sea por no haberlo obtenido, perdido u olvido, te inmobilizarán el vehículo hasta que puedas demostrar que lo tienes.