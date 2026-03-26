Córdoba destina un millón de euros para rescatar el tesoro artístico de sus cofradías

La provincia de Córdoba ha reafirmado su compromiso con la conservación de su patrimonio cofrade. Desde la emblemática plaza de los Capuchinos, se ha anunciado la tercera edición de la convocatoria de subvenciones para la restauración de arte sacro, correspondiente al año 2026. Esta iniciativa, ya publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, contará con una dotación inicial de 500.000 euros, que será ampliable hasta un millón de euros con cargo a remanentes de tesorería, igualando la cifra movilizada en la exitosa edición anterior.

El programa de ayudas no solo busca preservar piezas de un enorme valor patrimonial y devocional, algunas con siglos de historia, sino también impulsar la reactivación del sector artesanal. Se ha destacado la importancia de estas subvenciones para los numerosos talleres de jóvenes artesanos que han surgido en la provincia, generando talento, empleo y riqueza local. Este esfuerzo conjunto está ayudando a mantener vivo un legado que, de otro modo, estaría en riesgo.

Un balance de éxito

Las ediciones anteriores demuestran el impacto creciente de esta medida. En 2024, el presupuesto fue de 657.000 euros y benefició a 69 hermandades. La cifra se duplicó en 2025, alcanzando los 1.246.000 euros y permitiendo la realización de 112 restauraciones en toda la provincia. Con la nueva partida para 2026, se estima que otras 110 o 112 hermandades podrán acometer proyectos de conservación.

En solo tres años, la inversión total superará los 2,7 millones de euros, lo que se traducirá en más de 280 restauraciones de bienes patrimoniales. El efecto de esta iniciativa es tan significativo que se ha calificado como un antes y un después para el arte sacro cordobés. "El vuelco significativo que se le está dando por el mundo cofrade al patrimonio de la provincia es absolutamente incalculable", se ha subrayado durante la presentación.

Claves de la convocatoria 2026

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las cofradías, hermandades y demás entidades religiosas con sede en la provincia de Córdoba. Los proyectos de restauración podrán abarcar una amplia gama de disciplinas artísticas, incluyendo pintura y escultura, retablística y mobiliario, orfebrería, joyería, textiles, pasos y tronos, cerámica, azulejería, marfil y hueso. El objetivo es ofrecer una cobertura integral a las necesidades del patrimonio.

Los criterios de la subvención se mantienen idénticos a los de años anteriores. La ayuda cubrirá el 80% del coste del proyecto de restauración, con un límite máximo de 20.000 euros por solicitud. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 30 de abril de 2026. Las hermandades beneficiarias tendrán hasta diciembre de 2027 para ejecutar los trabajos, y el plazo para la justificación de los mismos se extenderá hasta el 31 de marzo de 2028.

Impulso al talento y al empleo local

Uno de los aspectos más celebrados de esta línea de ayudas es su capacidad para visibilizar y potenciar el talento local. Se ha puesto en valor el trabajo de los jóvenes emprendedores y artesanos cordobeses, cuyos talleres están realizando "obras maravillosas" y compitiendo en calidad con los de otras provincias. Esta apuesta por el personal cualificado en conservación, restauración y Bellas Artes es una de las señas de identidad del programa.

Desde la organización se ha querido agradecer el esfuerzo del mundo cofrade, cuya labor va más allá de la social o la catequética. Como se ha afirmado, "la labor que está realizando para restaurar piezas, titulares de siglo es absolutamente encomiable". Este trabajo, a menudo silencioso, es fundamental para sacar adelante un patrimonio de un valor incalculable, tanto en el plano económico como en el devocional y emocional.

Entre los proyectos que ya se han beneficiado de estas ayudas en la convocatoria de 2025 se encuentran piezas tan significativas como el manto de la Reina de los Mártires, el estandarte del Nazareno de Aguilar, la túnica del Rescatado de Córdoba, la Virgen de la Esperanza de Las Navas del Selpillar, el palio de la Virgen de la Merced o la reciente restauración de la túnica del Cristo de la Hermandad de la Paz, entre muchas otras.