El comunicado de la DGT sobre las sanciones por el uso de mascarillas en el coche

Esta semana conocíamos las posibles sanciones a las que nos podíamos enfrentar por el mal uso de la mascarilla en el interior de los vehículos durante los desplazamientos particulares. Uno de los puntos que recoge el Boletín Oficial del Estado es la obligación de llevarla también dentro de nuestro vehículo si viajamos con otras personas que no sean convivientes y no tengamos contacto estrecho con ellos.









Sin embargo, la Dirección General de Tráfico ha emitido un comunicado en el que desmiente que se vayan a interponer ese tipo de sanciones ya que no es sancionable no usar mascarillas en los vehículos ya que se trata de una medida sanitaria y de salud pública frente al coronavirus sobre la que no tiene competencia alguna.

?? En relación con noticias aparecidas sobre denuncias a conductores por no usar mascarilla, #DGT informa



?? El uso de la mascarilla es una cuestión de salud pública. Por tanto, su no uso no es una infracción de Tráfico y NO es SANCIONABLE por DGT, ni con multa ni con puntos. pic.twitter.com/QOa7qbrSkY — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 7, 2021





Además, se especifíca que no hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ni en los reglamentos que la desarrollan que recoja que no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor y, mucho menos, que lleve aparejado la pérdida de puntos del permiso de conducir.

La DGT lamenta que algún ciudadano se haya podido sentir desinformado por todas estas "falsas noticias publicadas y no contrastadas ni con la fuente ni con la normativa de tráfico y seguridad vial".





¿Me puedo quitar la mascarilla mientras conduzco?





En este caso, la infracción no se comete por el hecho de llevar el elemento sanitario, sino porque se estaría cometiendo una infracción grave. Los agentes pueden entender que en este caso se está realizando una 'conducción temeraria o negligente', ya que para quitarnos la mascarilla habríamos tenido que apartar las manos del volante, un hecho que supone una 'infracción grave'.

¿Sabes cuáles son las consecuencias de distraerte al volante?



¿Cuánto tiempo pierdes la atención?



¿Cuántos metros recorres mientras estás distraído?



En la info tienes las respuestas ??.



?? https://t.co/zzpSKojxeU



Al volante 0,0 #Distracciónpic.twitter.com/bRz2EneqJq — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 4, 2021





Según la Dirección General de Tráfico, en estos casos se 'pierde atención a la conducción ocasionando una situación de peligro manifiesto para el resto de usuarios de la vía al no estar 100% atento a las condiciones del tráfico'. Es por eso que, si somos pillados en este supuesto, la sanción a la que nos enfrentamos alcanzaría los 500 euros de multa económica y a la pérdida de seis puntos del carnet.





