Simeone: "Es la temporada que más cerca hemos estado de campeonar"

El entrenador del Atlético de Madrid ha asegurado que el balance de la temporada es "positivo" y cree que este curso es en el que "más cerca" estuvieron de "campeonar" en los últimos años, además de reconocer que le satisface que "la exigencia" de los aficionados rojiblancos sea "ganar un torneo".

"El balance sigue siendo positivo. Volvimos a competir muy bien hasta semifinales en Copa del Rey; competimos muy bien en 'Champions', posiblemente de las últimas 'Champions' en las que mejor hemos competido, y ya sabemos todos cómo terminó; en LaLiga, hasta el mes de marzo, competimos con aspiraciones a pelear hasta el final. Sentí que esta temporada fue la que más cerca estuvimos de los últimos años de competir por campeonar", declaró en rueda de prensa en la previa del último partido de LaLiga EA Sports ante el Girona.

A pesar de eso, no consiguieron alzar ningún trofeo. "Nos queda siempre la frustración de no haber podido ganar ningún título, que es lo que le importa al hincha. Me pone contento que la exigencia sea ganar un torneo, porque eso deja un legado para dirigentes, futbolistas, entrenadores y aficionados y para seguir empujando, para crecer como club y como equipo. Este Mundial de Clubes será un torneo novedoso y esperamos poder responder como queremos", subrayó, antes de responder de manera concisa a la pregunta de qué cree que ha faltado para Real Madrid y FC Barcelona. "Más puntos", dijo.

Sobre el duelo en Montilivi, no quiso confirmar si se decantará por hacer un once con los menos habituales. "Mañana intentaremos jugar con los que creemos que pueden hacer un buen partido. No nos centramos en darle oportunidades a algunos pensando en el Mundial de Clubes. Pensamos en el partido de mañana y en que mañana jueguen los que creemos que pueden hacer un partido importante, bueno, y cerrar la temporada de la mejor manera", expresó.

Por otra parte, destacó la temporada del centrocampista argentino Rodrigo de Paul y explicó que "los números hablan por sí solos". "Siempre que ha estado disponible, la mayoría de las veces ha jugado. Es un jugador importante en el centro del campo y dentro del equipo por su jerarquía, por su personalidad, por lo que influye en el vestuario con sus compañeros. Sin ninguna duda, es un jugador referente que este año fue el mejor desde que nos está acompañando. Le queda un año de contrato, ese año lo tenemos y después con el club decidirá qué es lo que más conviene a los dos. En cuanto a lo personal, es un jugador importantísimo para nosotros", indicó.