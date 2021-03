La multa a la que te enfrentas si te quitas la mascarilla mientras conduces

Desde hace poco más de un año la mascarilla se ha convertido en un elemento imprescindible en nuestras vidas, tanto que actualmente no solo debemos llevarla obligatoriamente en los espacios cerrados sino también en la vía pública. Uno de los puntos que recoge el Boletín Oficial del Estado es la obligación de llevarla también dentro de nuestro vehículo si viajamos con otras personas que no sean convivientes y no tengamos contacto estrecho con ellos.

Pero son muchas las dudas que aún tienen algunos sobre su uso exacto dentro del coche y sobretodo a las sanciones a las que nos podemos enfrentar, ya que algunas sobrepasan los 500 euros y podrían suponer una acción de conducción temeraria.

¿HAY QUE LLEVARLA PUESTA? ¿DÓNDE LA PUEDO DEJAR?

La Dirección General de Tráfico es el organismo competente para multarte por el no uso de la mascarilla dentro del vehículo, para ello los agentes se basan en el Real Decreto-ley 21/2020, decreto que regula el uso de la mascarilla para controlar la evolución del Covid-19.

Mientras el conductor vaya solo podrá quitarse la mascarilla pero en el momento en el que uno de los ocupantes no sea conviviente es obligatorio por ley llevar la mascarilla en todo el trayecto, de no hacerlo se podrá sancionar con multa de hasta 100 euros.

Otro de los puntos que no hay que dejar pasar es el número de personas, ya que si en la comunidad autónoma existe un número de 4 personas máximo en reuniones no podrán ir cinco en el interior del vehículo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Entre los #conductores con una antigüedad del carnet de entre 2 y 10 años, admiten haberse distraído:



✅ 60% con el móvil

✅ 20% por usar el GPS

✅ 40% debido a las conversaciones con los acompañantes



�� https://t.co/zzpSKojxeU



Al volante 0,0 #Distracciónpic.twitter.com/evBVtT6vpO — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 21, 2021

NO TE QUITES O TE PONGAS LA MASCARILLA MIENTRAS VAS CONDUCIENDO

Es uno de los puntos más controvertidos. Para evitar multa debes quitarte o ponerte la mascarilla al subirte al vehículo o al bajar de él, nunca se debe hacer mientras se conduce ya que podríamos ser sancionados por ello. La Dirección General de Tráfico puede entender esta acción como una 'conducción temeraria o negligente', ya que habríamos apartado las manos del volante, hecho que supone una 'infracción grave'.

Casos en los que según la DGT se 'pierde atención a la conducción ocasionando una situación de peligro manifiesto para el resto de usuarios de la vía al no estar 100% atento a las condiciones del tráfico'. En este caso la multa llegaría a los 500 euros y a la pérdida de seis puntos del carnet.

Si decidimos ponernos o quitarnos la mascarilla una vez hemos iniciado la conducción la Dirección General de Tráfico recomienda detener el vehículo en un lugar seguro para ello.

También te puede interesar:

Nuevas normas de la DGT: estas son las multas a las que te expones si las infringes

El cambio de la DGT por el que te conviene esperar para comprar la nueva luz de emergencia

La DGT avisa de que esta infracción común en autovías puede costarte una elevada multa y retirada de puntos

DGT aumentará los controles en trayectos cortos en Semana Santa por la covid