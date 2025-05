¿Por qué compartimos en redes todo lo que nos pasa? "Hay una necesidad de refuerzo continuo"

Publicado el 24 may 2025, 13:08

Algunos expertos han llamado la atención sobre un gesto habitual desde hace tiempo en muchos de nosotros. El de sacar el teléfono móvil para grabar o fotografiar situaciones de la vida cotidiana. Existe un riesgo que es vivir la vida a través de una cámara.

En el gimnasio, en un concierto, en una quedada con amigos, en el trabajo, en el transporte público... ¿qué está pasando? José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar han dado su opinión como expertos en salud mental: "Tu intención es lucirte, no ir al gimnasio" comenzaba el psicólogo forense, Aguilar: "Hay detrás algo, algún tipo de problema y trata de paliarlo por esta vía. Normalmente puede ser una autoestima débil con necesidad de refuerzo continuo, o un trastorno de personalidad".

José Miguel Gaona, por su parte, recordaba que ya nuestros antepasados dejaban prueba de su presencia en forma de manos dibujadas en la pared de las cavernas: "Es como si dijeran 'yo he estado aquí'. Necesito proyectar la necesidad de trascendencia, de inmortalidad".

La realidad es que muchas de las fotos y de los vídeos que inmortalizamos con nuestros dispositivos... ¡no las volvemos a mirar! "¡Es un clásico! Hay miles de fotos, todas parecidas... los jóvenes hacen todos los mismos gestos, las mismas muecas..." recordaba José Manuel Aguilar que, además, es profesor universitario.

"Uno de los objetivos es mostrarse atractivo a los demás, demostrar que eres distinto, que estás a la última... siempre me planteo otra cuestión: ¿Realmente has tenido un momento de disfrute? ¿Has percibido todo lo que has visto, lo que ha ocurrido por ejemplo en un concierto? Porque mientras buscas el mejor encuadre están pasando cosas... y te las estás perdiendo" reflexionaba Aguilar.

