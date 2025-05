El gran susto del avión que llevaba a Zverev a Roland Garros: "Fue bastante gracioso..."

El avión en el que viajaba el tenista alemán Alexander Zverev hacia París, donde afrontará Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, fue alcanzado por un rayo en pleno vuelo y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

"Después de despegar, cayó un rayo en el avión y tuvimos que regresar a Hamburgo y hacer un aterrizaje de emergencia. Me pareció bastante gracioso, porque sólo hubo un poco de ruido, sin sacudidas ni nada. Era la primera vez que me caía un rayo en el aire", desveló Zverev ante los periodistas.

El número tres del mundo llegó con retraso a París y en un avión diferente, un percance que no afecta a su preparación, ya que no juega su partido de primera ronda contra el estadounidense Learner Tien hasta el martes. Zverev fue eliminado del torneo de Hamburgo (Alemania) esta semana en octavos de final debido a un virus estomacal. "No es una lesión, sino un virus estomacal. Se me pasará y volveré a sentirme bien. Espero estar al 100%", indicó. A Zverev se le resiste su primer título individual de 'Grand Slam', con tres finales perdidas; el año pasado cayó en la final de Roland Garros en cinco sets ante el español Carlos Alcaraz.