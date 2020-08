Belalcázar se blinda ante el Coronavirus

Belalcázar se blinda contra el Coronavirus. 21 positivos en una localidad de poco más de tres mil habitantes resultan tan significativos como preocupantes. Desde su alcaldía se ha solicitado a su población a través de un comunicado que se queden en sus casas durante los próximos diez o catorce días así como el cierre de todos los locales de hostelería y restauración hasta el próximo seis de septiembre.

En el texto publicado el sábado recalcan que “sabemos que se han hecho algunas cosas mal, todo por el bien de la economía local y porque se recuperara algo la misma, es fácil decir que se hubiese denunciado, que se hubiesen cerrado los bares que no cumplían, que no hubiese entrado gente de fuera, la situación no ha sido ni es fácil, y tampoco después de los meses que han pasado tampoco era lógico que cerraran con el invierno que les espera”.

Eso, sí, exceptúan que “no solo hay que echarle la culpa a ellos, ya que todos hemos sido un poco irresponsables porque aún sabiendo las medidas de seguridad, pocos las hemos cumplido o ninguno, la responsabilidad ha sido de todos/as y todos/as hemos puesto nuestro granito de arena para favorecer que el “bicho” se propague de la forma que lo ha hecho”.

En consecuencia, el alcalde Francisco Luis Fernández solicita de sus vecinos:

-Cierre de los locales de hostelería y restauración desde mañana domingo día 23 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre

-Abrir con cita previa, solo unas horas los comercios que no sean de primera necesidad. -

-El ayuntamiento permanecerá cerrado al público martes y jueves y se atenderá con cita previa los lunes, miércoles y viernes.

-Las personas intentarán desplazarse lo menos posible para volver a sus lugares de residencia y más aún, si se han realizado las pruebas y no le han dado los resultados.

-Con respecto a todo lo demás se estará dispuesto al Real Decreto 463/2020 y posteriores. Por lo que pedimos la máxima colaboración de toda la población y de todos y todas los que se encuentran en estos días en la localidad. Es responsabilidad de todos/as, ya que todos hemos sido responsables de la situación por la que estamos atravesando, (unos más que otros).

Entre los comerciantes de la ciudad cunde la preocupación ante la incertidumbre sanitaria y económica por la situación que se puede provocar en los próximos días.

