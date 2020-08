La lucha de Montalbán contra la transmisión comunitaria de la pandemia

Montalbán está sufriendo con especial violencia los rigores de la Covid-19 durante este verano. 100 infecciones suma ya en esta segunda oleada, que son más que los que han padecido en capitales de provincia como Cádiz, Jaén o Huelva. Esta circunstancia, y sus motivos, llevan a catalogar lo que está sucediendo en la localidad montalbeña como de transmisión comunitaria más que brote en lenguaje epidemiológico. Miguel Ruz, alcalde de Montalbán, ha explicado este viernes en COPE el reto que están afrontando en este complicado mes.

-¿Cómo están viviendo esta situación tan complicada? Esta ratio de contagios supondría que si Montalbán tuviera 100 mil habitantes habría 653 positivos.

-Con preocupación y respeto, lógicamente, pero también con mucha responsabilidad. Se están extremando todas las medidas posibles para intentar atajar esta situación. Esperemos que pronto podamos retomar nuestra vida normal.

-El principal problema es que resulta imposible localizar el origen de los contagios porque no hay un evento concreto al que relacionarlo, ¿no?

-No, porque parten de varios grupos y núcleos totalmente diferentes unos de otros y por lo tanto no se puede focalizar en nada. El virus ha llegado a Montalbán por varias vías y está un poco descontrolado en este momento. Lo mejor de todo es la gran cantidad de test que se han hecho en la localidad y el trabajo de los rastreadores, así como la labor personal de varios vecinos.

-Para revertir esta situación necesitan ayudas. Han solicitado test masivos.

-Se están haciendo en La Rambla. La Junta todavía no ha llevado a cabo ninguna medida importante en la localidad como rastreos masivos para acotar estos brotes y cercar el virus. La Rambla está a tres kilómetros y diariamente entre 150 y 200 personas están llevando a cabo test. El 25 por ciento de la población de Montalbán podría tener los test realizados. Es una buena noticia.

-¿Cree que hubo relajación en su localidad durante las fiestas patronales de principios de agosto?

-Fiestas patronales no hubo porque estaban suspendidas desde mayo. Ese fin de semana -5 al 9 de agosto- los vecinos de Montalbán, coincidiendo con época vacacional, salieron a sus terrazas como cualquier otro pueblo de Andalucía y como venían haciendo desde el mes de junio. La gente era respetuosa y no se puede focalizar en ese fin de semana cuando la gente venía saliendo desde semanas atrás. Hay varias vías de contagio y no tienen nada que ver con las fiestas patronales.

-En cualquier caso, Montalbán se ha convertido en un ejemplo de responsabilidad con ese autoconfinamiento que ha dejado desiertas sus calles

-Se pidió desde la alcaldía y fue un ruego, para nada una imposición. Se rogó y aconsejó a vecinos y vecinas que en lo posible redujeran movimientos y viajes y nos limitásemos a llevar una vida más sosegada y en casa para evitar contactos y riesgos que dieran lugar a más positivos. Este es el camino: el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

