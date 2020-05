Alfonso Reyes sigue mojándose en redes sociales

El cordobés Alfonso Reyes, ex jugador de baloncesto internacional que superó el coronavirus, está siendo una de las figuras públicas que más se está mojando durante la crisis que está sufriendo España durante los últimos meses.

El ahora presidente de laAsociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) tuiteó el jueves sobre las manifestaciones en Núñez de Balboa contra el gobierno que “lo que está mal es manifestarse sin guardar las distancias sanitarias. Lo que es erróneo es pensar que sólo (soy tildesolista) es el barrio de Salamanca”.

Diferencia entre lo incorrecto y el error:

Este viernes Reyes ha seguido dando su parecer en twitter tras conocer que la capital de España seguirá una semana más sin entrar en la Fase I de la desescalada. El ex baloncestista reflexionó que , según Fernando Simón, “la semana que viene Madrid pasará a la fase 1. ¿Por qué lo da por descontado? ¿No tendrá que redactarse antes un informe elaborado por los expertos de prestigio que así lo habilite teniendo en cuenta la situación en ese momento como se ha hecho ahora?”.

Según F. Simón la semana que viene Madrid pasará a la fase 1.

Abundando posteriormente en que “Lo que digo es que no valen conjeturas ni adivinaciones. Si se basa en criterios científicos de expertos (de los que no tenemos cocimientos) nadie puede asegurar que la semana que viene estemos mejor. Y si no lo estamos, por congruencia, deberíamos seguir en fase 0”.

