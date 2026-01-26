AUDIO #EscuelaDeRadio Colegio Cronista Rey Díaz - Temporada 13 Episodio 13

El alumnado del CEIP Cronista Rey Díaz ha vivido una experiencia educativa muy especial al conocer de primera mano cómo funciona un medio de comunicación. A lo largo de la mañana pudieron descubrir cómo se organiza un programa de radio, desde la planificación de los contenidos hasta el momento en que la información llega al oyente a través de las ondas.

Durante la jornada comprendieron que comunicar no es solo hablar ante un micrófono, sino prepararse, informarse bien y trabajar de manera coordinada. Aprendieron la importancia de seleccionar la información, expresarse con claridad y respetar los tiempos y funciones de cada miembro del equipo. La actividad despertó su curiosidad, fomentó la escucha activa y les ayudó a valorar el rigor y la responsabilidad que implica transmitir información. Sin duda, una experiencia enriquecedora que contribuye a formar oyentes y comunicadores más críticos y conscientes.