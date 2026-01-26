AUDIO #EscuelaDeRadio Colegio Cronista Rey Díaz - Temporada 13 Episodio 13
El alumnado del CEIP Cronista Rey Díaz ha vivido una experiencia muy enriquecedora acercándose al mundo de la radio. Durante la jornada pudieron descubrir todo el trabajo que hay detrás de un programa de radio.
1 min lectura10:22 min escucha
El alumnado del CEIP Cronista Rey Díaz ha vivido una experiencia educativa muy especial al conocer de primera mano cómo funciona un medio de comunicación. A lo largo de la mañana pudieron descubrir cómo se organiza un programa de radio, desde la planificación de los contenidos hasta el momento en que la información llega al oyente a través de las ondas.
Durante la jornada comprendieron que comunicar no es solo hablar ante un micrófono, sino prepararse, informarse bien y trabajar de manera coordinada. Aprendieron la importancia de seleccionar la información, expresarse con claridad y respetar los tiempos y funciones de cada miembro del equipo. La actividad despertó su curiosidad, fomentó la escucha activa y les ayudó a valorar el rigor y la responsabilidad que implica transmitir información. Sin duda, una experiencia enriquecedora que contribuye a formar oyentes y comunicadores más críticos y conscientes.