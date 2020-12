Portugal: “La clave para mejorar el rumbo de un equipo es cambiar la mentalidad más que lo táctico"

A finales de octubre de 2003 el Córdoba se encontraba en zona de descenso a Segunda B. Una derrota en Mendizorroza (1-0) terminó de costarle el puesto al gallego Fernando Castro Santos (quien esbozara aquel concepto de la “trituradora de entrenadores” en alusión al Córdoba).

El Consejo de administración cordobesista pensó en Miguel Ángel Portugal, que ocupaba el cargo de Director Deportivo, como relevo en el banquillo y acertó de lleno. El “Efecto Portugal” -como se conoció en su momento- hizo que el Córdoba venciera 2-0 al Algeciras, 0-2 al Recre, 1-0 al Cádiz y 1-0 al Salamanca. Esos doce puntos elevaron a los blanquiverdes al noveno puesto y les hicieron pensar en la zona alta.

Miguel Ángel Portugal ve ahora, con alegría, cómo su registro puede ser superado por Pablo Alfaro. El actual técnico del Córdoba lleva tres victorias consecutivas en las que no ha encajado ningún gol y ha devuelto la ilusión a la afición.

Portugal se encuentra en Madrid en estos momentos esperando un nuevo banquillo - “espero que salga algo en España, porque me gustaría acabar mi carrera aquí, pero como ya he estado seis o siete años fuera, si no... me iría otra vez”. El castellano explica que para salir de una crisis “más que cualquier conocimiento, la clave es la mentalidad que le puedas dar al equipo. Cambiar a una mentalidad ganadora y manejar el vestuario es más importante que cualquier conocimiento. Pablo es un buen comunicador y sabe cómo hacerlo. Lo ha hecho muy bien”

Portugal sobre Alfaro: "Fue un jugador extraordinario y con carácter y personalidad, lo que le va a venir muy bien para su carrera como entrenador"

Cuando el veterano técnico habla de Alfaro lo hace desde el pleno conocimiento: “Lo tuve como jugador en el Racing en su última temporada en activo y estuve fenomenal con él. Un jugador extraordinario y con carácter y personalidad, lo que le va a venir muy bien para su carrera como entrenador. Supo estar en su momento como debía estar y yo creo que puede ser un gran entrenador”.

Entrenadores que debutaron con el Córdoba CF con 3 victorias y 0 goles en contra@maportugal55 (2003)

2-0 Algeciras

0-2 Recreativo

1-0 Cádiz@PabloAlfaro (2020)

0-1 Murcia

4-0 CD El Ejido

1-0 Albacete — LaLigaEnNúmeros �� (@laligaennumeros) December 16, 2020

Abundando en su descripción del nuevo entrenador del Córdoba, explica que “estuvo muy involucrado a pesar de que acabó jugando poco y ya se le veía que podía ser entrenador, a pesar de que ya había terminado la carrera de medicina. Ya conmigo iba a hacer de comentarista en televisión con mucha responsabilidad. Me alegra que esté en el Córdoba y le vaya bien”.

Portugal recuerda de esa 2003-04 en la que dirigió la nave cordobesista durante 31 jornada que “ganamos cuatro partidos seguidos y tuvimos una buena salida de la zona baja porque estábamos muy hundidos sin ganar ninguno de los nueve primeros partidos. Eso nos dio aire para estar metidos en la competición, aunque luego se nos complicó por las lesiones que tuvimos”.

"Si hubieran dado continuidad a la plantilla de la 2003-04... teníamos unos jugadores fenomenales"

En aquel momento “no se tuvo la paciencia suficiente, porque con aquella plantilla se podían haber hecho cosas importantes. El año siguiente se cambiaron muchos jugadores y se acabó bajando. En esa plantilla estaba Nico Olivera, que ha acabado jugando hasta los 40 con Fleurquín -que también formaba parte de aquel grupo- y era un chaval majísimo. Teníamos a Javi Gracia, que se partió la cadera en Salamanca.,. La plantilla era fenomenal. Villa, Ariel Montenegro, Ramón, Pulpo González...Teníamos unos jugadores fenomenales, aunque quizá no todos diésemos la talla”.

Y entre esos futbolistas había dos que no cuajaron, pero que han quedado en el recuerdo del cordobesismo por su singularidad: el paraguayo Dante López y el noruego Christer George: “Dante era un delantero que nos venía como anillo al pelo. Muy joven, venía sin madurar, la verdad. Lo conocía de la selección paraguaya y era una apuesta porque me gustaba. Luego hizo una carrera buena en México. George era rápido, poderoso, potente. Hizo una campaña normal y nos dio buenas cosas”.

Portugal, volviendo al presente, reconoce que ascender con el nuevo formato de Segunda B a Segunda es“más difícil todavía, pero el Córdoba tiene que estar en esa lucha por el ascenso. Tanto los dueños como los jugadores que han conformado están predestinados a cumplir ese objetivo. No es fácil. Tal vez la excesiva presión les pueda pasar factura, pero Pablo sabe cómo manejar eso. Hay que ir partido a partido. Es un formato difícil tal y como lo han puesto ascender. Si no se consigue, pero se llega hasta el final también sería una buena temporada. Ha llegado buena gente al club y debe tener confianza”.

