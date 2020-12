La Copa sigue molando (1-0)

El Córdoba de Pablo Alfaro va muy en serio. Tres partidos, tres victorias. Ningún gol en contra y seis a favor. Segundo en Liga y en segunda ronda de Copa. La progresión del conjunto cordobesista es evidente y este miércoles vivió un nuevo capítulo en un choque equilibrado e intenso ante el colista de Segunda, el Albacete.

El entrenador del Córdoba optó por un once en aparente muy competitivo. Edu Frías actuó en la portería con Farrando y Espeso en los costados y Xavi Molina de acompañante de Djetei en el centro de la defensa. En el centro del campo, a Del Moral le acompañaron Traoré y Mario Ortiz, dejando los costados a Samu Delgado y Alain Oyarzun y la responsabilidad ofensiva a Piovaccari.

El italiano fue precisamente el primer protagonista del encuentro, rematando espectacularmente de cabeza al larguero un buen centro de Mario Ortiz desde la derecha. Tras los primeros minutos de dominio local, los manchegos espabilaron y llegaron al área de Edu Frías con un lanzamiento de Fuster desviado.

Audio

Durante unos veinte minutos el juego se diluía entre imprecisiones en el centro del campo hasta que una arrancada de Samu Delgado levantó a los espectadores de sus asientos. Su disparo, flojo, acabó en las manos de Bernabé.

El Albacete empezó mejor en la segunda parte. Álvaro Jiménez probó a Edu Frías nada más arrancar el acto definitivo. Pablo Alfaro movió el banco para discutirle la posesión al rival y la entrada de Javi Flores resultó clave, porque el de Fátima ofreció una gran asistencia a Samu Delgado para que el manchego centrara y Gorosito desviara la pelota al fondo de la portería de Bernabé. Era el 1-0 y se llevaban jugados quince minutos de segunda mitad.

Menéndez metió lo que le quedaba de artillería en el banquillo y Ortuño -el hermano del ex cordobesista- incomodó a una defensa que, no obstante, resistió con entereza. A un minuto del final, Vargas pudo haber logrado el empate pero su chut se estrelló con la mano de Edu Frías y el poste.

El Córdoba entrará así en el sorteo del viernes para la segunda eliminatoria del torneo del K.O. y jugará esa eliminatoria el 5, 6, o 7 de enero próximo. El rival será un equipo de Primera u otro de Segunda.