Miguel Valenzuela: “El objetivo del Córdoba es ascender sí o sí. No hacerlo sería fracasar”

El Director Deportivo del Córdoba C.F.Miguel Valenzuela ha desgranado el plan de acción de su departamento cara al proyecto de la temporada 2020-21. El sevillano se ha mostrado ambicioso y ha dejado claro el único objetivo del club: "El objetivo del club es ascender sí o sí. Si no lo hacemos, todos habremos fracasado. Queremos crear una estructura de equipo que valga para los próximos años. Si lo conseguimos habremos conseguido algo muy importante para el club”.

Nombres propios: Jordi Tur e Iván Navarro viven situaciones diferentes. La continuidad de Navarro parece segura, en cuanto a Tur: “A un jugador sub23 no le vamos a cerrar nunca la puerta. Aún tiene opciones, pero dependerá del mercado. Lo tenemos en nuestro punto de mira”.

Moutinho tiene contrato, pero una cláusula de libertad en el caso de que encuentre un equipo de superior categoría y Raúl Cámara podría seguir vinculado a la entidad, pero no como jugador: “haremos algo que le interese a él y al Córdoba, porque es patrimonio del club y ha demostrado muchas cosas aunque tal vez no sobre el campo. Continuará pero no sé en qué parcela del club”.

Luis Garrido no seguirá, Zelu se iría al Logroñés si asciende y Diego Díaz es uno más de la lista que baraja el club de posibles refuerzos

Saldrán entre ocho y nueve jugadores, uno de ellos Luis Garrido. Zelu se iría al Logroñés si asciende y Fernando Román tiene un año más de cesión en el Marbella. Sebas tendría que regresar del Lugo, pero lo negociarán. En cuanto a fichajes, Valenzuela ha confirmado que el jugador del Villarrubia Dieguitoestá entre sus informes, pero que no han hablado todavía con él: “al Córdoba quieren venir todos los jugadores de Segunda B, pero Dieguito es un jugador más que tenemos en nuestro listado. Nadie del Córdoba se ha puesto en contacto con el jugador a día de hoy”.

El play-off exprés está condicionando el mercado de fichajes: “Hemos hablado con jugadores que van a disputarlo, porque queremos jugadores con experiencia en equipos competitivos. Algunos ya nos han dicho que sí, pero si no ascienden con su equipo actual”.

Y ¿Está lo extradeportivo afectando a la hora de planificar la próxima temporada? Sí, pero hasta cierto punto porque “saben que este no es un proyecto de Segunda B. Claro que te preguntan por lo extradeportivo, pero ninguno me ha dicho que no por este tema”.

