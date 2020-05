Diego Díaz: “el Córdoba es un club que se valora el triple por historia, estadio, afición...”

El 19 de enero Diego Díaz, conocido futbolísticamente como Dieguito, deslumbró en El Arcángel vistiendo la camiseta albiazul del Formac Villarrubia. Su concurso como interior resultó fundamental para que los manchegos arrancaran un empate en Córdoba y llamó la atención de los aficionados cordobesistas. Cuatro meses después el periodista especializado en Segunda B Ángel García adelantó que el jugador interesa para el nuevo proyecto liderado en la parcela técnica por Miguel Valenzuela (también contó que UCAM y Nàstic también le querrían).

El futbolista de Solana de los Barros ha reconocido a COPE que no le desagradaría la opción del Córdoba para la 20-21. Desde su confinamiento, explica que “termino con el Villarrubia este año. Firmé por un año en Segunda B y me imagino que desde el club irán llamando uno por uno. A ver cuáles son las condiciones”. Así que “cuando termine el contrato en junio quedo libre”.

Sobre el recuerdo que dejó en El Arcángel explicó el “7” del Villarrubia que “por redes sociales me escribieron aficionados del Córdoba y siempre es un orgullo. Que te relacionen con el Córdoba es una situación que se valora muchísimo a día de hoy”. De momento, eso sí, no conoce ninguna oferta en firme: “Todo lo lleva mi representante, de momento no hay nada seguro”, pero a él le apetecería: “Es un club que se valora el triple, no ya por el pasado que tuvo en Primera y Segunda, sino porque a día de hoy es uno de los mejores, si no el mejor, de Segunda B por estadio, ciudad, afición… No se valora mucho, sino muchísimo jugar allí”.

Coincidió con Sabas, Willy y Valverde

En referencia a su carrera, explica que “en División de Honor hice 23 goles y surgieron muchas cosas. Firmé en Tercera con el Extremadura e hicimos play-off haciendo 16 goles y me fui al Atlético de Madrid. Luego volví al Extremadura en Segunda B y coincidí con Sabas en Segunda B. En febrero me rompí el cruzado con el Villanovense y estuve un año parado. No tenía la confianza de antes y me fui a Tercera con el Villarrubia. Subimos y esta ha sido una de las mejores campañas que he hecho”.

La presencia de Juan Sabas en el Córdoba podría ser un factor más para decantarse “me entrenó seis meses y conseguimos la permanencia cuando estaba en el Extremadura. También coincidí con Willy durante dos años y tengo muy buena relación con él y con Valverde durante una pretemporada”.

