Jordi Tur: “Córdoba es una opción que me gusta, pero no depende de mí”

Hoy cumple 22 años Jordi Tur. El jugador se encuentra en un limbo deportivo aguardando noticias sobre si se mantiene una temporada más en el Córdoba o si regresa al Cádiz C.F., club del que salió a préstamo al conjunto blanquiverde. Para el centrocampista ha sido una temporada extraña porque lo jugó prácticamente todo con el Cádiz B, pero no llegó a debutar en la entidad de El Arcángel. Hoy en COPE nos ha contado sus sensaciones y también su intención de seguir jugando en el Córdoba la próxima campaña, aunque eso es algo que, según ha dicho, no depende de él.

El ibicenco confirmó que ha estado “a gusto los meses que he estado allí. No he tenido la suerte de poder debutar, pero siempre he sentido que la gente me arropaba y sigo su cariño y es algo que me llevo ya para siempre”. Reflexionaba con tristeza sobre el final de la competición: “se ha acabado la competición antes de tiempo y confiaba que con la llegada del nuevo míster ganarme un sitio y tener algunos minutos más, pero bueno esto es igual para todos así que no es ninguna excusa”. En suma, Tur considera que “Córdoba es una opción que me gusta pero que ahora mismo no depende de mí”.

EL CÓRDOBA PATRIMONIO ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE ÁLEX CONSTANTINO, SU SEGUNDO FICHAJE TRAS JESULITO

En fútbol sala, la plantilla del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de la 2020/21 va tomando forma con el paso de los días. Tras la llegada de Jesulito, un nuevo integrante se suma al plantel de Josan González. Álex Constantino, de 26 años, procede del Al-Arabi SC de la máxima categoría del fútbol sala kuwaití. El ala-pívot gaditano aterrizó en tierras asiáticas tras un ejercicio en el Scudetto, concretamente en el Meta Catania de la Serie A. Con anterioridad defendió la elástica del Raba Eto (2015-2018). Con los magiares vivió una época dorada, llegando a disputar una Final Four de la Champions League. En España militó en el FC Barcelona B durante cuatro temporadas (2011-2015). Con los azulgranas, incluso, llegó a debutar en 1ª División a las órdenes de Marc Carmona, siendo un asiduo en las sesiones de trabajo de la primera plantilla.

¿Quieres escuchar al nuevo integrante del plantel de @JosanGonzalez21? Os dejamos las primeras palabras de @AConstan5 como jugador blanquiverde. #LNFSpic.twitter.com/iP1JTkV52r — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) May 19, 2020

Por gentileza del departamento de comunicación del Córdoba Futsal pudimos conocer sus primeras reacciones. Constantino manifestó su alegría al llegar al club blanquiverde: “estoy muy emocionado porque voy a estar cerquita de casa y por lo que me dicen la afición es muy acogedora. Sé que vamos a hacer un buen año, porque estamos haciendo un gran equipo y vengo con muchas ganas para trabajar fuerte y conseguir los objetivos del equipo”.

