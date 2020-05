“Me costó dejar el Córdoba más que morirme, pero lo hice por fidelidad a Alfonso Serrano”

Jorge Rodríguez de Cózar dejó de ser Secretario Técnico del Córdoba C.F. la pasada semana. Con su salida y la de Alfonso Serrano se completó la transición que se barruntaba cuando los nuevos propietarios de la unidad productiva del Córdoba C.F. presentaron en enero en sala de prensa a Miguel Valenzuela, Juanito y David Ortega como nuevos componentes de la parcela técnica de la entidad. Aquello sonó a relevo y una vez dada por cerrada la temporada de manera irregular se corroboró.

-Apenas hemos tenido oportunidad de entrevistarte primero por el veto de Jesús León a esta cadena y posteriormente por todas las circunstancias que han rodeado a esta campaña que, seguro, te resulta inolvidable por todo, imagino...

-Vine con Alfonso y creo que todo el protagonismo en lo bueno y en lo malo siempre lo tiene el Director Deportivo. He sido una persona anónima. Es un rol que me gusta porque a mi lo que interesa es ver fútbol y conocer lo que pasa en los campos.

-En estos días, ¿estás viendo más fútbol de otras épocas o de antes de ayer?

-Realmente veo poco fútbol de antes, porque apenas tienes tiempo con todo lo que originan los ochenta equipos de Segunda B. Estoy ordenando ideas e introduciéndome en el Big Data con Diego Lara, un chico de Madrid, que tiene un valor importante en el fútbol actual.

-Te he escuchado decir que un Director Deportivo es más un “gestor de egos”. En ese sentido, Serrano y tú habéis podido hacer un master en El Arcángel

-El fútbol va evolucionando tanto y a una velocidad como con el Big Data que el Director Deportivo además de conocer el mercado debe conocer la gestión de las personas y el entorno que conlleva un club de fútbol. Entiendo que la figura del Director Deportivo avanza más hacia una gestión que a ver fútbol, pero sin lugar a dudas debes conocer el mercado.

-Eres un hombre de fútbol de verdad. Dejaste tu trabajo de taxista para dedicarte a tu pasión y a base de esfuerzo has encontrado el reconocimiento como uno de los que más saben de Segunda B. ¿Te duele el trato que se le está dando a la categoría? ¿Consideras normal que acabe de este modo la temporada?

-Taxista voy a ser toda mi vida. Nunca había tomado la decisión de desprenderme de algo que es familiar, pero cuando vine al Córdoba lo hice con la intención de estar muchos años porque me desprendí de mi puesto de trabajo habitual en Marbella. Entiendo que tiene que haber una reestructuración porque la Segunda B apenas tiene recursos para poder sostenerse en un nivel alto. Todo lo que está sucediendo dejará un escenario en el que podremos mantenernos unos cuarenta equipos con un mayor crédito económico. Los que se van a quedar en la Segunda B actual que en dos años posiblemente será como una Tercera tendrán que seguir con los objetivos de meterse en una Pro que se aventura por lo menos mucho más cerca de Segunda en cuanto a recursos y derechos televisivos y demás.

-A tenor de lo leído en tu carta de despedida, te ha costado dejar el Córdoba C.F.

-Me ha costado casi más que morirme. Es una decisión que tenía clara cuando vine. Le dije a Alfonso que me iría en cuanto saliese y así ha sido. Donde se es feliz es muy difícil marcharse.

-Tu marcha ha obedecido a razones de fidelidad con Alfonso Serrano, pero ¿te veías trabajando para los nuevos responsables de la parcela o te apetecía tomar otro rumbo?

-Soy una persona que sabe adaptarse al medio y a la actualidad. Asumo el rol que en cualquier situación se me tenga que exponer, pero es algo que tenía ya consolidado en mi cabeza y por eso he tomado la decisión que más correspondía a Jorge Rodríguez de Cózar.

"He sido scouting desde los nueve años"

- ¿Enrique Martín o Agné? ¿Se ha sido justo con ambos?

-Cuando un equipo desciende de categoría el retorno no es fácil. El impacto negativo que se crea te hace que te recompongas con una lentitud que impide que te acerques al éxito de manera repentina y pronta. El proceso el Córdoba entiendo que lo va a cortar por su afición y lo que supone jugar El Arcángel. Creo que estábamos cerca de alcanzar el objetivo del play-off y hay equipos de similares características que estaban luchando por no descender, pero no hay excusas.

-Iba a preguntarte por lo que crees que ha podido faltar para que el Córdoba acabara entre los cuatro primeros, pero me he acordado que en esta 19-20 -entre otras cosas- hemos visto detener al que era presidente. ¿Lo extradeportivo ha sido definitivo o no se puede la plantilla excusar en eso?

-No. No creo que haya excusas. Todas las situaciones externas que se producen no dependen de ti. Te distraes por lo que acontece, pero las excusas son de perdedores. Tampoco creo que hayamos puesto excusas, pero sí que le digo al aficionado que el equipo en las últimas jornadas tenía papeletas para meterse en el play-off y el himno en el play-off es empezar 1-0. El Córdoba en un play-off es determinante, pero ha venido esta situación y así acaba esto.

-De tus gestiones en este tiempo en el Córdoba, ¿de cuál te enorgulleces más? ¿Te arrepientes de alguna decisión?

-Estoy orgulloso de haber venido, que me ha supuesto confirmar todo lo que pensaba desde antes de la grandeza de este club, ciudad y afición. Cuando ves al Córdoba desde fuera piensas que es tan grande como notas cuando estás dentro. El himno como local es un motivo de orgullo y satisfacción que puede que no sientas en otro club. No me arrepiento de nada y estoy orgulloso de mi capacidad de trabajo y de las horas que le he echado al club.

- ¿Cómo valoras la figura de Rafa Sánchez, quien parece que va a ser tu sucesor en el club?

-Rafa Sánchez es de la etapa de Rafa Berges y nosotros le dimos continuidad. Los nuevos le han dado continuidad, nosotros hacíamos comparativa de jugadores a través de los eventos del juego y los parámetros que necesitábamos y Rafa le puede dar mucho en eso al Córdoba.

- ¿Tienes algo ya en mente o todavía nada?

-Estoy esperando los movimientos que suceden con Alfonso. Estoy tranquilo porque entiendo que no es momento de entrar a trabajar porque los clubes se están recomponiendo de la situación. Cuando surja una oportunidad daré toda mi capacidad de trabajo al club que nos contrate. Como he hecho en Córdoba.

-En redes sociales se te ve nostálgico de un fútbol que parece que no volverá. ¿O crees que es posible algún día volver a enamorarse de este deporte como cuando fuimos pequeños?

-Soy muy de los noventa. Mi infancia creció con aquel Atlético Marbella que subió por primera vez a Segunda, hace poco he hablado con uno de aquellos goleadores del Marbella, Miguel Ángel Fernández Barbancho, que es cordobés y vive en Córdoba. Tengo muy buenos recuerdos. Soy una persona nostálgica de ese fútbol, porque he sido scouting desde los nueve años. El fútbol ha cambiado y no va a volver a aquella época. Existen otros recursos que hacen que sea un negocio más ventajoso para los que estamos en esto.

-Una más: en Córdoba existe preocupación por todo lo que rodea al club en lo judicial y federativo. No te corresponde, lo sé, pero… ¿podemos estar tranquilos con el futuro del Córdoba C.F. a corto medio plazo?

-Estoy convencido de que todo va a salir bien y que pronto lo vamos a ver con el loguito de la LFP en el brazo. No sé cómo porque no soy experto en este tipo de situaciones, pero saldrá adelante.

