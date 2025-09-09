Antonio Casas: "Los jugadores estamos de paso y la gran mayoría de la afición del Córdoba se siente agradecida con lo que le di al club"
El delantero rambleño nos habla de su aclimatación al fútbol italiano y manda buenos deseos a su ex equipo: "cuando juega el Córdoba no hay otro plan que no sea verlo"
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
Su marcha generó división de opinión en la afición cordobesista. Unos agradecían los servicios prestados y otros le echaban en cara que su traspaso no hubiera dejado un fajo de billetes en las arcas del club. Antonio Casas, desde Venecia, nos cuenta cómo es su día a día en su nuevo club, su adaptación y también responde a la pregunta si la Serie B es mejor o peor que la Segunda española.
“Más que la vida disoluta, lo que pudo hacer que Sánchez dejara caer a Ábalos de forma tan abrupta pudo ser el conocimiento de que estaba metido en la presunta trama corrupta”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h