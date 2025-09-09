Antonio Casas: "Los jugadores estamos de paso y la gran mayoría de la afición del Córdoba se siente agradecida con lo que le di al club"

Su marcha generó división de opinión en la afición cordobesista. Unos agradecían los servicios prestados y otros le echaban en cara que su traspaso no hubiera dejado un fajo de billetes en las arcas del club. Antonio Casas, desde Venecia, nos cuenta cómo es su día a día en su nuevo club, su adaptación y también responde a la pregunta si la Serie B es mejor o peor que la Segunda española.