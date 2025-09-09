COPE
Antonio Casas: "Los jugadores estamos de paso y la gran mayoría de la afición del Córdoba se siente agradecida con lo que le di al club"

El delantero rambleño nos habla de su aclimatación al fútbol italiano y manda buenos deseos a su ex equipo: "cuando juega el Córdoba no hay otro plan que no sea verlo"

Antonio Casas en Venecia
Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

Su marcha generó división de opinión en la afición cordobesista. Unos agradecían los servicios prestados y otros le echaban en cara que su traspaso no hubiera dejado un fajo de billetes en las arcas del club. Antonio Casas, desde Venecia, nos cuenta cómo es su día a día en su nuevo club, su adaptación y también responde a la pregunta si la Serie B es mejor o peor que la Segunda española.

