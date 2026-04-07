COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 173: Tendréis el deshonor..., y la guerra

La directiva destituye a Diego Caro y busca un revulsivo para conseguir la permanencia en los cuatro partidos restantes

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 134: Ilusión bajo la lluvia
00:00
Descargar
COPE JEREZ

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 173: Tendréis el deshonor..., y la guerra

Diego Yesa

Jerez - Publicado el

1 min lectura136:32 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 07 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking