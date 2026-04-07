El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 173: Tendréis el deshonor..., y la guerra
La directiva destituye a Diego Caro y busca un revulsivo para conseguir la permanencia en los cuatro partidos restantes
Jerez - Publicado el
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"El PNV ha pedido el Guernica; si se ha sacado a Franco del Valle de los Caídos, ¿por qué no se va a sacar un cuadro del Reina Sofía?"
Carlos Herrera
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