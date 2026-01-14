COPE
El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 163: Libres y felices

Contundente victoria en casa frente a la  Unión Atlético, que despeja dudas, y deja a los xerecistas a tan solo tres puntos del play off

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 134: Ilusión bajo la lluvia
COPE JEREZ

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 163: Libres y felices

Diego Yesa

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura122:36 min escucha

