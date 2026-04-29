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'MUSAS Y GENIOS' | 29 ABRIL 2026

Con Jesús Rodríguez Arias y su libro 'De corazón azul', acompañado por el periodista Ángel Revaliente y el comisario Luis Rodríguez

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Gabriel Álvarez

'Musas y genios' 29-04-2026

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

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